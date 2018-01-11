18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Экономика
Путин считает возможным законодательное регулирование криптовалют
Выборы 2018
ЦИК РФ: Россиян в США и на Украине волнует вопрос голосования на выборах-2018
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    ЦИК РФ: Россиян в США и на Украине волнует вопрос голосования на выборах-2018

    18:41  11 Января 2018  /обновлено: 18:41  11 Января 2018
    46

    ЦИК РФ: Россиян в США и на Украине волнует вопрос голосования на выборах-2018

    Москва, 11 января. Центризбирком РФ получает большое количество обращений от граждан России, проживающих в США и на Украине, которые связаны с вопросами организации зарубежного голосования на предстоящих выборах президента РФ 18 марта. Об этом заявил член ЦИК РФ Василий Лихачев.

    «Встревожена российская диаспора после нелегитимного захвата российской собственности в Сан-Франциско, торгпредства в Нью-Йорке. Очень много вопросов начинает поступать с территории Украины», — сказал Лихачев.

    Он также добавил, что данные вопросы, включая эффективное проведение голосования на военных объектах РФ в Сирии, волнуют не только ЦИК, но и парламент, Совет Федерации, администрацию президента и министерство иностранных дел.

    Напомним, выборы президента России состоятся в марте 2018 года. Действующий глава государства Владимир Путин намерен баллотироваться в качестве самовыдвиженца. Накануне Путин посетил свой избирательный штаб в Москве и получил первую часть списка доверенных лиц, которые будут представлять его интересы в ходе предвыборной кампании.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #президент #цик рф #выборы2018
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Путин проводит встречу с руководителями российских СМИ

      18:20 11 Января 2018 202
      Читать
      18:11
      Сегодня

      «Русские на Украине не меньшинство, а громадное большинство»: Вассерман ответил украинскому писателю Куркову
      14:34
      Сегодня

      В Госдуме рассказали, чем ответит Крым на атаку «воробьиной стаи» Киева
      14:21
      Сегодня

      Сопредседатель предвыборного штаба Путина предрекла победу своего кандидата
      13:36
      Сегодня

      Слуцкий объяснил, почему наблюдатели ПАСЕ не будут приглашены на выборы-2018
      13:03
      Сегодня

      Путин делает ставку на простых людей — эксперт

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018 25398

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      6428

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      6458

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      11713

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      11457
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Путин: Попытка атаки на российские базы в Сирии была тщательно спланирована

      Путин: Попытка атаки на российские базы в Сирии была тщательно спланирована

      19:36   11 Января 2018
      184
      Установлен тип взрывчатки в беспилотниках, атаковавших российские базы в Сирии

      Установлен тип взрывчатки в беспилотниках, атаковавших российские базы в Сирии

      16:01   11 Января 2018
      1294
      Путин утвердил основы госполитики в области защиты от ЧС до 2030 года

      Путин утвердил основы госполитики в области защиты от ЧС до 2030 года

      15:24   11 Января 2018
      295
      В Турции задержали одного из главных подельников убийства посла РФ Карлова

      В Турции задержали одного из главных подельников убийства посла РФ Карлова

      11:13   11 Января 2018
      980