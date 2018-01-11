ЦИК РФ: Россиян в США и на Украине волнует вопрос голосования на выборах-2018

Москва, 11 января. Центризбирком РФ получает большое количество обращений от граждан России, проживающих в США и на Украине, которые связаны с вопросами организации зарубежного голосования на предстоящих выборах президента РФ 18 марта. Об этом заявил член ЦИК РФ Василий Лихачев.

«Встревожена российская диаспора после нелегитимного захвата российской собственности в Сан-Франциско, торгпредства в Нью-Йорке. Очень много вопросов начинает поступать с территории Украины», — сказал Лихачев.

Он также добавил, что данные вопросы, включая эффективное проведение голосования на военных объектах РФ в Сирии, волнуют не только ЦИК, но и парламент, Совет Федерации, администрацию президента и министерство иностранных дел.

Напомним, выборы президента России состоятся в марте 2018 года. Действующий глава государства Владимир Путин намерен баллотироваться в качестве самовыдвиженца. Накануне Путин посетил свой избирательный штаб в Москве и получил первую часть списка доверенных лиц, которые будут представлять его интересы в ходе предвыборной кампании.