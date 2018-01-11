Перемирие по-украински: ВСУ обстреляли Гольмовский неизвестными снарядами



Прошлой ночью жители поселка Гольмовский, что под Горловкой, проснулись от звуков разрывов снарядов — по населенному пункту вновь ударила украинская артиллерия.

Всего по Гольмовскому и соседнему Доломитному ВСУ выпустили 24 артиллерийских снаряда, 42 мины, было сделано 43 выстрела из вооружения БМП.

Судя по характеру и размеру воронок, усеявших город, при обстреле применялись крупнокалиберные орудия, несмотря на то, что режим «новогоднего» перемирия по-прежнему остается в силе.

«Таких воронок мы раньше не видели. Обычно если падает снаряд или мина, то хвостовик торчит, и яма поменьше», — отмечают местные жители.

При этом ряд смертоносных «подарков» не разорвался, уйдя в землю на глубину нескольких метров.

«Когда прилетело, оно прямо сверкало — из земли бил столб огня. После этого мы собрались и спустились в подвал», — рассказывает местная жительница, во дворе дома которой упал неизвестный снаряд.

В результате артиллерийского обстрела этими неизвестными снарядами были повреждены жилые дома, а также перебита линия электропередачи — из-за отсутствия света остановились котельные, снабжавшие поселок теплом. Однако коммунальные службы сработали оперативно, и их питание перевели на дизель-генераторы. К середине следующего дня была восстановлена и подача электричества.

К счастью, в самом Гольмовском пострадавших не было, но получила ранение пожилая женщина, проживавшая в поселке Доломитное.

Добавим, что, как говорят жители поселка, после относительного затишья на новогодние праздники, обстрелы возобновились с новой силой — украинская артиллерия ведет огонь и днем, и ночью. Из-за этого многие гольмовчане не пускают детей в школы и детские сады, а также держат вещи наготове на случай, если придется срочно укрываться в подвале или бомбоубежище.