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Экономика
Путин считает возможным законодательное регулирование криптовалют
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    Главные новости 11 января

    19:00  11 Января 2018
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    Главные новости 11 января

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 11 января.

    Российский политолог Армен Гаспарян прокомментировал «подвиг» жителя Украины Павла Шелкова в московском «Ашане». Российский политолог прокомментировал «подвиг» украинца в «Ашане».

    Главари «Джебхат ан-Нусры»1 выставили отряды смертников на удержание города Абу-Духур. Боевики «Тахрир аш-Шам» потеряли ряд поселений к северо-востоку от Хамы. На окраине Харасты продолжаются столкновения между САА и исламистами. Сирия новости 11 января 07.00: «Нусра» теряет позиции в Хаме в боях с ИГ1, смертники контратакуют город Абу-Духур.

    Глава представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли рассказал, почему Европейский Союз отказал Украине в выделении 600 миллионов евро. Стало известно, почему ЕС отказал Украине в выделении 600 миллионов евро.

    Китайские ученые создали аккумулятор, которому для полной зарядки необходимо всего пять секунд. Ученые создали аккумулятор, заряжающийся за пять секунд.

    «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) потеряла авиабазу «Абу Духур» в провинции Идлиб. Гражданские лица погибли в результате ударов боевиков по городу Дамаск. Появились новые доказательства связи между ИГИЛ1 (ИГ; запрещено в РФ) и США. Сирия итоги за сутки на 11 января 06.00: боевики потеряли авиабазу «Абу Духур», новые доказательства связи США и ИГ.

    Владельцы смартфонов iPhone X обнаружили еще один недочет в работе продукции компании Apple. IPhone X вырывает волосы: обнаружен еще один недочет в продукции Apple.

    Проукраински настроенные жители Крыма посетили Киев и были шокированы высокими ценами на продукты и услуги. Об этом рассказала беглая крымская майданщица Лиза Богуцкая в своем блоге. Высокие цены в Киеве шокировали крымчан.

    «Правый сектор»1 (запрещенная в России террористическая организация) призвал к физической расправе над людьми, чьи политические взгляды не милы украинским радикалам. Операция «Нейтрализация»: «Правый сектор» призвал украинцев к насилию и нетерпимости.

    В Совете Европы (СЕ) поддерживают настрой Российской Федерации относительно продолжения консультаций с Парламентской ассамблеей совета Европы (ПАСЕ) для поиска решения по выходу из кризиса. В Совете Европы отреагировали на отказ России от участия в январской сессии ПАСЕ.

    Джозеф Данфорд и Валерий Герасимов обсудили ситуацию на территории Сирийской Арабской Республики. Более 200 мирных жителей вернулись в свои дома. СМИ утверждают, что Сирийская арабская армия освободила от террористов авиабазу «Абу-Духур» в Идлибе. Сирия сегодня: Россия и США обсудили ситуацию, САА освободила авиабазу «Абу-Духур».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Михайлиди
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #ученые #иг #украина #хама #игил #apple #ес #iphone #джебхат ан-нусра #гаспарян #ашан
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