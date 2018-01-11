Бдительные украинцы разоблачили коварные происки Табакова и Варлей. Колонка Руслана Мармазова

Украинский комитет по телевидению и радиовещанию — это сейчас одна из моих излюбленных структур в тех краях. В нынешнем киевском балагане много персоналий и ведомств, которые с суровыми лицами творят глупости, но от обозначенного комитета ждешь их с особым чувством. Знаешь точно, что дури быть непременно, причем, коснется она таких материй, как «национальная безопасность». Не меньше!

Синдром Ковбыка-Корнеева

После новогодних песен, плясок и возлияний члены комитета снова сбились в стайку, чтобы спасти страну от посягательств темных сил, так и норовящих поработить украинцев через телевизоры. На этот раз в эпицентр бдительности попали каналы «Интер» и «СТБ».

В первом случае внимание комитета на эфирные бесчинства были обращены Службой безопасности Украины и неким гражданином Ковбыком. Во втором — теми же самыми фигурантами, но к ним еще присоединился снова-таки гражданин, только с фамилией Корнеев.

СБУ ладно, этим хлопцам деньги платят за выявление «имперских происков» России. Но что за молодцы эти Ковбык и Корнеев? Это же по зову пламенного сердца решили стукнуть… Не подумайте худого, стукнуть кулаком в дверь телерадиокомитета и указать на жуткие безобразия, творящиеся в телевизионном эфире. Заметьте, плюнули даже на личное, не стали в новогодние праздники нежиться, сосредоточились на общественном.

…и примкнувшая к ним СБУ

А засекли Ковбык, Корнеев и примкнувшая к ним СБУ вот что. «Интер» 30-31 декабря и 1 января показал кощунственные фильмы «Москва слезам не верит» и «Ирония судьбы». А там играют опаснейшие для Украины Олег Табаков и Валентина Талызина.

Канал «СТБ» отмочил куда более злой номер. Всю концовку декабря и 1 января, разумеется, тоже мучил зрителей теми же «Москвой…» и «Иронией…», так еще и добавил к ним «Кавказскую пленницу», «Любовь и голуби». А тут уж не только Талызиной и Табаковым попахивает, берите выше. Вплоть до Натальи Варлей и Александра Михайлова!

Теперь «Интеру» и «СТБ» светят внеплановые проверки. У них уже запросили на экспертизу записи праздничных эфиров. Разберутся, рассмотрят (а эти фильмы смотреть — одна радость кстати), посоветуются с товарищами и вынесут свое нелицеприятное решение. Накажут, надо полагать.

Насколько строго — это сейчас не предскажешь. В стране, где за звонок в Донецк из Киева или, скажем, Херсона могут припаять статью за сепаратизм и закрыть в тюрьме, всякое может быть. Удивляться не приходится. Или приходится, но уже по привычке.

Илья Муромец и «Русское Радио»

И вообразите только, проверяя со всей тщательностью телевизионные программы на наличие условного Табакова, все эти комитетчики получают зарплаты из государственной казны. То есть из карманов налогоплательщиков. Тех самых, которые с удовольствием смотрят по телевизору Варлей и Михайлова. И оплачивают деятельность тех, кто им это делать настырно мешает. Идеальная схема.

Впрочем, конечно, телерадиокомитет Украины взял на себе не только миссию блюсти чистоту национального эфира. Это только часть его непростой и крайне опасной работы. Именно он недавно запретил продавать на Украине книжки об Илье Муромце и Соловье-разбойнике в совокупности с прочими богатырскими былинами.

А вот теперь, наряду с проверкой не вполне, как помогли выявить Ковбык с Корнеевым, лояльных телеканалов, предстоит еще и рейд на «Русское Радио». Поступили сведения, что там вместо положенных 55% украиноязычного продукта, крутанули всего 52%. Где еще 3%? Будут искать.

Нет, что не говорите, а удивительная это структура — украинский телерадиокомитет. Круче него, пожалуй, только институт национальной памяти имени Вятровича. Там еще серьезней лица и еще замысловатей глупости.