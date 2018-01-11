Дейр-эз-Зор: ВВС западной коалиции убили около 20 человек на востоке провинции

Дейр-эз-Зор, 11 января. Американские военные летчики нанесли очередной авиаудар по жилым кварталам в провинции Дейр-эз-Зор.

Иранское информационное агентство FARSnews сообщило со ссылкой на военные источники в Сирии, что авиация международной коалиции во главе с США нанесла удар по жилым кварталам населенного пункта Гаранидж на востоке провинции Дейр-эз-Зор.

По последним сообщениям данный населенный пункт неоднократно переходил из рук проамериканского альянса «Сирийские демократические силы» (SDF) к боевиками террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) и обратно. Американцы, под видом поддержки своих союзников, нанесли ракетно-бомбовый удар по населенному пункту. В результате не менее 20 мирных жителей погибли. Еще порядка 30 человек получили ранения.

Отмечается, что в данный момент восточная часть провинции Дейр-эз-Зор, контролируемая американскими союзниками, остается пристанищем разрозненных отрядов «Исламского государства», в то время как запад региона уже освобожден сирийской армией при поддержке ВКС РФ.

После зачистки этих районов глава России Владимир Путин объявил о выполнении ВС РФ основной задачи по противодействию террористам в Сирии, а также о начале вывода российской группировки войск из САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.