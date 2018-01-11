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Экономика
Путин считает возможным законодательное регулирование криптовалют
Украина
Отказ в очередном транше Украине показал истинное отношение ЕС к Киеву
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    Отказ в очередном транше Украине показал истинное отношение ЕС к Киеву

    18:23  11 Января 2018  /обновлено: 18:23  11 Января 2018
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    Отказ в очередном транше Украине показал истинное отношение ЕС к Киеву

    Москва, 11 января. Отказ Европейского союза в предоставлении Киеву очередного транша в 600 миллионов евро из-за невыполнения 4 пунктов реформ из 21 связан с выбранной Западом политикой по отношению к Украине и доказывает, что киевские власти расписались в своей неэффективности и неспособности решать важные задачи. 

    Таким мнением в интервью ФБА «Экономика сегодня» поделился член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

    «Экономика страны уже введена в зависимость от выделяемых средств Европой, США и их финансовыми структурами. нынешний отказ в очередном переводе связан с тем, что украинское руководство показывает свою неэффективность, коррумпированность и неспособность выполнять поставленные перед ним задачи», — заявил Безпалько.

    Он отметил, что в данном случае Запад преследует исключительно политические цели, стараясь увеличить свое и без того огромное влияние на Украину, а отказ в финансовой помощи показал истинное отношение ЕС к Киеву.

    По мнению Безпалько, состояние украинской экономики транши ЕС улучшить не могут — ей (экономике) нужны рынки сбыта и серьезный приток инвестиций. В то же время член Совета по межнациональным отношениям при президенте России напомнил, что в настоящее время долги Украины достигли суммы, равной 80% ВВП страны. 

    Напомним, ранее глава представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли рассказал, что Украине было отказано в выделении очередного транша из-за невыполнения реформ, необходимых для предоставления новой финансовой помощи. Отметим, что в 2015 и 2016 годах Киев получил от ЕС два транша общей суммой в 1,2 миллиарда евро. 

    Президент России Владимир Путин ранее продлил действие ограничений по транзиту товаров из Украины в азиатские государства через территорию Россию. Данная мера призвана обеспечить безопасность экономики России и сохранить национальные интересы.

    Автор: Федор Веснин
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    #путин #украина #ес #транш #отказ
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