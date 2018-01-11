18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Путин обсудил с главредам СМИ предвыборную экономическую программу
Весь мир
Сирия новости 11 января 19.30: САА при поддержке ВКС РФ выбила «Ан-Нусру» из ряда поселений Алеппо, в Хаме уничтожены десятки боевиков «Ахрар аш-Шам»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия новости 11 января 19.30: САА при поддержке ВКС РФ выбила «Ан-Нусру» из ряда поселений Алеппо, в Хаме уничтожены десятки боевиков «Ахрар аш-Шам»

    19:30  11 Января 2018
    3103

    Сирия новости 11 января 19.30: САА при поддержке ВКС РФ выбила «Ан-Нусру» из ряда поселений Алеппо, в Хаме уничтожены десятки боевиков «Ахрар аш-Шам»

    Сирия, 11 января. САА при поддержке ВКС РФ выбила «Ан-Нусру» из ряда поселений Алеппо, в Хаме уничтожены десятки боевиков «Ахрар аш-Шам», ССА потеряла контроль над населенным пунктом Идлиба. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: наносят удары по «Джебхат ан-Нусре»1 в Алеппо и Идлибе.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают позиции боевиков в Дамаске, при поддержке ВКС РФ освобождают от террористов «Джабхат ан-Нусры» территории Алеппо и Идлиба, уничтожили десятки радикалов в Хаме.

    «Тахрир аш-Шам»: теряет позиции в Алеппо, несет потери в Хаме.

    «Ахрар аш-Шам»: потеряли командира и десятки боевиков в Хаме.

    Сирийская свободная армия (ССА): теряет позиции в Идлибе.

    Сирия новости 11 января 19.30: САА при поддержке ВКС РФ выбила «Ан-Нусру» из ряда поселений Алеппо, в Хаме уничтожены десятки боевиков «Ахрар аш-Шам»

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 11 января 19.30: САА при поддержке ВКС РФ выбила «Ан-Нусру» из ряда поселений Алеппо, в Хаме уничтожены десятки боевиков «Ахрар аш-Шам»

    Информационное агентство Damascus Now пишет на своей странице в социальной сети Twitter (@now_damascus), что ВВС Сирии наносят удары по опорным пунктам радикальных оппозиционных формирований в окрестностях населенного пункта Мисраба.

    В Харасте продолжаются ожесточенные столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными группировками. Ранее сообщалось, что в эпицентре перестрелок находится здание местной больницы. Напомним, бои в населенном пункте разворачиваются в районе транспортной базы. Правительственные войска деблокировали стратегический объект и расширяют коридоры снабжения склада военной техники.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 11 января 19.30: САА при поддержке ВКС РФ выбила «Ан-Нусру» из ряда поселений Алеппо, в Хаме уничтожены десятки боевиков «Ахрар аш-Шам»

    В южной части провинции Алеппо продолжаются столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикальной коалицией «Тахрир аш-Шам». Ранее сообщалось, что под натиском САА и ВКС РФ исламистам пришлось отступить к авиабазе Абу Духур. Под контроль правительственных войск, таким образом, перешли населенные пункты  Телль Абу Рувайль, Телль Аль-Мукбира, Хаварин, Рамла, Музейала, Навара, Расм Аш-Шейх и Таль Аль-Сабха. Также бои между армией САР и радикальными исламистами отмечаются к юго-западу от Ханасера. По данным местного источника в социальной сети Twitter (@alhadathnews), солдатам войск Башара Асада удалось выбить боевиков «Ан-Нусры» из деревень Ум Хам и Ум Аль Амад Кабли.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 11 января 19.30: САА при поддержке ВКС РФ выбила «Ан-Нусру» из ряда поселений Алеппо, в Хаме уничтожены десятки боевиков «Ахрар аш-Шам»

    На юго-востоке Идлиба продолжаются ожесточенные бои между правительственными войсками САР и радикальными исламистами «Тахрир аш-Шам». Местный источник пишет на своей странице в социальной сети Twitter (@QalaatAlMudiq), что интенсивные перестрелки между противниками наблюдаются недалеко от населенного пункта Хувейн. Военный Twitter-канал (@MIG29_) передает, что Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ ликвидировала десятки боевиков «Джебхат ан-Нусры».

    В это же время в районе города Хувейн аль-Кабир идут бои между Сирийской свободной армией (ССА) и войсками Башара Асада. По сведениям военного источника в Twitter (@sayed_ridha) армия САР выбила боевиков из населенного пункта и окрестных территорий.

    Провинция Хама

    Сирия новости 11 января 19.30: САА при поддержке ВКС РФ выбила «Ан-Нусру» из ряда поселений Алеппо, в Хаме уничтожены десятки боевиков «Ахрар аш-Шам»

    В северо-восточной части провинции Хама продолжается противостояние между САА и террористами подконтрольного «Джебхат ан-Нусре» альянса «Тахрир аш-Шам». По данным местных источников, радикальные исламисты несут значительные потери в боях с Сирийской арабской армией (САА). Военный источник пишет в своем микроблоге в Twitter (@sayed_ridha), что правительственная армия уничтожила высокопоставленного члена группировки «Джейш аль-Наср». Также автор публикации сообщает, что в боях недалеко от Атшана солдаты САА ликвидировали десятки боевиков «Ахрар аш-Шам», в том числе командира незаконного формирования по прозвищу Абу Сейф Кафр Увейд. Также, по данным Twitter-канала (@sayed_ridha), в этой же местности нейтрализован полевой командир «Файлак аш-Шам».

    Ирак

    Сирия новости 11 января 19.30: САА при поддержке ВКС РФ выбила «Ан-Нусру» из ряда поселений Алеппо, в Хаме уничтожены десятки боевиков «Ахрар аш-Шам»

    В западном пригороде Багдада прогремел взрыв, передает информационное агентство Iraqi News. Сдетонировавшее устройство было заложено на оживленной улице неподалеку от местного рынка. В результате происшествия три мирных жителя получили тяжелые ранения и были доставлены в больницу. Ранее, по сообщению Iraqi News, мощный взрыв произошел в районе Аль-Мадаан иракской столицы. В результате инцидента пострадало пять гражданских лиц, еще один человек погиб на месте.

    Силы безопасности Ирака сообщают о появлении нового эмира «Исламского государства»1. По данным Iraqi News, высокопоставленный член террористической организации находится в районе границы провинций Салах эд-Дин и Дияла.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #вкс рф #ирак #саа #багдад #идлиб #джебхат ан-нусра #ахрар аш-шам #хараста
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    ПРЕДЫДУЩИЕ СВОДКИ
    Сирия новости 11 января 19.30: САА при поддержке ВКС РФ выбила «Ан-Нусру» из ряда поселений Алеппо, в Хаме уничтожены десятки боевиков «Ахрар аш-Шам»
    Сирия новости 11 января 16.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Идлибе и Хаме, ИГ атакует позиции SDF в Дейр-эз-Зоре
    Сирия новости 11 января 12.30: под ударами ВВС коалиции погибло 20 мирных жителей Дейр-эз-Зора, боевики нарушили перемирие в Хомсе
    Сирия новости 11 января 07.00: «Нусра» теряет позиции в Хаме в боях с ИГ, смертники контратакуют город Абу-Духур
    Показать еще
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Кремль раскрыл подробности телефонного разговора Путина с Эрдоганом

      21:13 11 Января 2018 286
      Читать
      19:36
      Сегодня

      Россия знает, кто стоит за атакой дронов на объекты ВС РФ в САР, это не Турция — Путин
      18:20
      Сегодня

      Путин проводит встречу с руководителями российских СМИ
      18:11
      Сегодня

      «Русские на Украине не меньшинство, а громадное большинство»: Вассерман ответил украинскому писателю Куркову
      14:34
      Сегодня

      В Госдуме рассказали, чем ответит Крым на атаку «воробьиной стаи» Киева
      14:21
      Сегодня

      Сопредседатель предвыборного штаба Путина предрекла победу своего кандидата

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018 25770

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      6459

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      6487

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      11737

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      11497
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Путин: Попытка атаки на российские базы в Сирии была тщательно спланирована

      Путин: Попытка атаки на российские базы в Сирии была тщательно спланирована

      19:36   11 Января 2018
      738
      Путин: Россия готова передать военную технику Украины из Крыма

      Путин: Россия готова передать военную технику Украины из Крыма

      19:27   11 Января 2018
      757
      Установлен тип взрывчатки в беспилотниках, атаковавших российские базы в Сирии

      Установлен тип взрывчатки в беспилотниках, атаковавших российские базы в Сирии

      16:01   11 Января 2018
      1539
      Путин утвердил основы госполитики в области защиты от ЧС до 2030 года

      Путин утвердил основы госполитики в области защиты от ЧС до 2030 года

      15:24   11 Января 2018
      332