Сирия новости 11 января 19.30: САА при поддержке ВКС РФ выбила «Ан-Нусру» из ряда поселений Алеппо, в Хаме уничтожены десятки боевиков «Ахрар аш-Шам»

Сирия, 11 января. САА при поддержке ВКС РФ выбила «Ан-Нусру» из ряда поселений Алеппо, в Хаме уничтожены десятки боевиков «Ахрар аш-Шам», ССА потеряла контроль над населенным пунктом Идлиба. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по «Джебхат ан-Нусре»1 в Алеппо и Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают позиции боевиков в Дамаске, при поддержке ВКС РФ освобождают от террористов «Джабхат ан-Нусры» территории Алеппо и Идлиба, уничтожили десятки радикалов в Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: теряет позиции в Алеппо, несет потери в Хаме.

«Ахрар аш-Шам»: потеряли командира и десятки боевиков в Хаме.

Сирийская свободная армия (ССА): теряет позиции в Идлибе.

Провинция Дамаск

Информационное агентство Damascus Now пишет на своей странице в социальной сети Twitter (@now_damascus), что ВВС Сирии наносят удары по опорным пунктам радикальных оппозиционных формирований в окрестностях населенного пункта Мисраба.

В Харасте продолжаются ожесточенные столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными группировками. Ранее сообщалось, что в эпицентре перестрелок находится здание местной больницы. Напомним, бои в населенном пункте разворачиваются в районе транспортной базы. Правительственные войска деблокировали стратегический объект и расширяют коридоры снабжения склада военной техники.

Провинция Алеппо

В южной части провинции Алеппо продолжаются столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикальной коалицией «Тахрир аш-Шам». Ранее сообщалось, что под натиском САА и ВКС РФ исламистам пришлось отступить к авиабазе Абу Духур. Под контроль правительственных войск, таким образом, перешли населенные пункты Телль Абу Рувайль, Телль Аль-Мукбира, Хаварин, Рамла, Музейала, Навара, Расм Аш-Шейх и Таль Аль-Сабха. Также бои между армией САР и радикальными исламистами отмечаются к юго-западу от Ханасера. По данным местного источника в социальной сети Twitter (@alhadathnews), солдатам войск Башара Асада удалось выбить боевиков «Ан-Нусры» из деревень Ум Хам и Ум Аль Амад Кабли.

Провинция Идлиб

На юго-востоке Идлиба продолжаются ожесточенные бои между правительственными войсками САР и радикальными исламистами «Тахрир аш-Шам». Местный источник пишет на своей странице в социальной сети Twitter (@QalaatAlMudiq), что интенсивные перестрелки между противниками наблюдаются недалеко от населенного пункта Хувейн. Военный Twitter-канал (@MIG29_) передает, что Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ ликвидировала десятки боевиков «Джебхат ан-Нусры».

В это же время в районе города Хувейн аль-Кабир идут бои между Сирийской свободной армией (ССА) и войсками Башара Асада. По сведениям военного источника в Twitter (@sayed_ridha) армия САР выбила боевиков из населенного пункта и окрестных территорий.

Провинция Хама

В северо-восточной части провинции Хама продолжается противостояние между САА и террористами подконтрольного «Джебхат ан-Нусре» альянса «Тахрир аш-Шам». По данным местных источников, радикальные исламисты несут значительные потери в боях с Сирийской арабской армией (САА). Военный источник пишет в своем микроблоге в Twitter (@sayed_ridha), что правительственная армия уничтожила высокопоставленного члена группировки «Джейш аль-Наср». Также автор публикации сообщает, что в боях недалеко от Атшана солдаты САА ликвидировали десятки боевиков «Ахрар аш-Шам», в том числе командира незаконного формирования по прозвищу Абу Сейф Кафр Увейд. Также, по данным Twitter-канала (@sayed_ridha), в этой же местности нейтрализован полевой командир «Файлак аш-Шам».

Ирак

В западном пригороде Багдада прогремел взрыв, передает информационное агентство Iraqi News. Сдетонировавшее устройство было заложено на оживленной улице неподалеку от местного рынка. В результате происшествия три мирных жителя получили тяжелые ранения и были доставлены в больницу. Ранее, по сообщению Iraqi News, мощный взрыв произошел в районе Аль-Мадаан иракской столицы. В результате инцидента пострадало пять гражданских лиц, еще один человек погиб на месте.

Силы безопасности Ирака сообщают о появлении нового эмира «Исламского государства»1. По данным Iraqi News, высокопоставленный член террористической организации находится в районе границы провинций Салах эд-Дин и Дияла.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)