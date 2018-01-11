Путин призвал быть внимательнее к природе, развивая технологии

Москва, 11 января. Мощные технологии наносят непоправимый вред природе, поэтому необходимо быть внимательнее к ней, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками номинации «Россия, устремленная в будущее» Всероссийского конкурса сочинений 2017 года.

«Технологии такие мощные, становятся все мощнее и мощнее, что нанести невосполнимый ущерб природе очень просто», — сказал Путин.

Он обратил внимание, что восстановить природу после вреда, нанесенного технологиями, можно только отчасти, поэтому необходимо быть очень аккуратными.

Ранее президент призвал снизить отрицательное влияние хозяйственной деятельности на природу, назвав это одной из главных общенациональных задач. По его словам, от эффективности решения данной проблемы напрямую зависит развитие России и здоровье граждан.

Биография Владимира Путина