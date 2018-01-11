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Экономика
Путин считает возможным законодательное регулирование криптовалют
Украина
Большинство киевлян не поддерживают антироссийские санкции
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    Большинство киевлян не поддерживают антироссийские санкции

    18:05  11 Января 2018  /обновлено: 18:05  11 Января 2018
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    Большинство киевлян не поддерживают антироссийские санкции

    Киев, 11 января. Большинство жителей Киева не поддерживают санкции, которые власти Украины ввели в отношении российской стороны. Об этом сообщили представители организации «Украинский демократический круг».

    Речь идет о таких инициативах, как блокировка порталов «Одноклассники», «ВКонтакте» и «Яндекс», а также о запрете на въезд ряда российских деятелей культуры в страну и показ некоторых фильмов и сериалов. В рамках опроса специалисты в конце 2017 года опросили 625 жителей города в возрасте от 18 лет, имеющих право участвовать в выборах.

    Результаты распределились следующим образом:

    • блокирование доступа к соцсести «ВКонтакте» поддерживают 31,8% респондентов, выступают против – 47%;
    • блокирование доступа к соцсести «Одноклассники» поддерживают 35,5% респондентов, выступают против – 42,9%;
    • блокирование доступа к поисковику «Яндекс» поддерживают 48,5% респондентов, выступают против – 34,1%;
    • запрет на въезд на территорию Украины некоторым российским артистам поддерживают 38,4% респондентов, выступают против – 43,5%;
    • запрет на показ ряда российских фильмов и сериалов поддерживают 35,5% респондентов, выступают против – 42,9%.

    Напомним, ранее президент России Владимир Путин указал на то, что антироссийские санкции не помогут урегулированию конфликта в Донбассе.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #россия #украина
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