В Киеве узнали о тайном визите Савченко в Донбасс

Киев, 11 января. Украинский ученый-религиовед Игорь Козловский, освобожденный при обмене пленными в Донбассе, утверждает, что депутат Верховной рады Надежда Савченко тайно посещала столицу Донецкой народной республики. По его словам, в Донецке она где договаривалась с властями ДНР о передаче пленных украинской стороне.

Козловский отметил, что поездка Савченко в Донбасс в ноябре 2017 года не освещалась в СМИ. Депутат посещала 97-ю колонию, где сидели военнопленные, заявил ученый.

«А когда была здесь в последний раз, это было где-то в конце ноября (2017 года), то знаю, что она тоже была на 97-й (колонии), — сказал Козловский в интервью изданию «Украинская правда». — А потом ко мне приехали «спецслужбы» и спрашивали, знаком ли я с ней. Я сказал, что нет. Тогда они удивились, почему она меня так просит».

Напомним, Надежда Савченко была приговорена судом Донецка (Ростовская область) к 22 года заключения, а также штрафу в сумме 30 тысяч рублей. 25 мая 2016 года президент России Владимир Путин помиловал украинскую военнослужащую. Позже состоялся обмен Савченко на осужденных в Киеве россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

В конце декабря 2017 в Донбассе состоялся обмен пленными. Киеву передали 73 человека, ДНР и ЛНР — 165 и 73 соответственно. Как заявил лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук, обмен пленными между Киевом и ДНР, ЛНР состоялся благодаря участию Владимира Путина.