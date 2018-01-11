Москва, 11 января. Избирательный штаб действующего президента России Владимира Путина, заявившего о выдвижении своей кандидатуры на выборах главы государства в 2018 году, намерен поднять вопрос о его участии в предвыборных дебатах, однако окончательное решение Путин будет принимать лично. Об этом сообщил пресс-секретарь избирательного штаба Андрей Кондрашов.

«Этот вопрос будет подниматься штабом в середине следующей недели, однако форма участия или неучастия в дебатах будут определена только лично Владимиром Путиным», — сказал Кондрашов.

Напомним, 28 декабря Центризбирком России зарегистрировал группу избирателей, поддержавших самовыдвижение кандидатуры Владимира Путина на выборах президента РФ в 2018 году. 10 января Владимир Путин провел первое заседание своего предвыборного штаба в Москве. Сопредседателями штаба Путина стали глава центра имени Рогачева академик Александр Румянцев, гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин, а также глава центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева.