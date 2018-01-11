Польша грозит выходом из ЕС в случае прекращения финансирования — Туск

Брюссель, 11 января. Польша в скором времени может поднять вопрос о выходе из Евросоюза, если ЕС прекратит финансировать страну. Об этом в четверг заявил глава Евросовета Дональд Туск.

По его словам, польское правительство вполне может начать агитировать граждан за выход из ЕС, хотя Брюссель хотел бы сохранить сотрудничество с Варшавой.

«Я могу легко представить себе ситуацию, когда польское правительство решит, что настало время спросить граждан, хотят ли они видеть свою страну в ЕС. А затем власти приложат все усилия, чтобы убедить поляков в том, что с членством в ЕС пора распрощаться», — отметил он.

Напомним, что в последнее годы отношения между Варшавой и Брюсселем обострились на фоне разразившегося в Европе миграционного кризиса. Польша вместе с Венгрией и Болгарией выступила против навязывания членам ЕС обязательных квот на прием беженцев с Ближнего Востока и из Северной Африки. Отношения осложнились еще сильнее после того, как ЕС запустил механизм применения санкций против Польши за отступления от принципов демократии.