На Урале за два дня перевыполнили норму по сбору подписей в поддержку Путина на выборах

Екатеринбург, 11 января. В Зауралье всего за два дня работы волонтеры перевыполнили план по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатуры действующего главы государства Владимира Путина на президентских выборах в марте 2018 года.

Так, в Курганской области было собрано почти 10 тысяч подписей, пишет «Ура.ру» со ссылкой на и источники в избирательном штабе Путина в Кургане.

Собеседники агентства уточнили, что волонтеры работают в крупнейших супермаркетах Кургана и Шадринска. «Работа идет активно, желающих много, сейчас основная задача — проверить, чтобы все собранные подписи были в порядке», — рассказал источник портала, подчеркнув, что правила установлены очень строгие.

По его словам, подпись могут признать недействительной, даже если стоит лишняя точка в дате.

Сбор подписей продолжится еще в течение одного-двух дней.

Напомним, Владимир Путин является кандидатом на выборах президента РФ в марте 2018 года. Накануне он открыл свой предвыборный штаб в Москве.

Биография Владимира Путина.