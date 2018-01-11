Выборы-2018: ЦИК обсудит с послами РФ проведение голосования в странах СНГ

Москва, 11 января. Центризбирком и МИД России 7-8 февраля проведут в Москве совещание с послами РФ в странах СНГ, Абхазии и Южной Осетии по вопросу организации голосования среди проживающих там россиян во время президентских выборов-2018. Об этом в четверг заявил член ЦИК России Василий Лихачев.

«В начале февраля, 7-8 февраля, мы здесь собираем послов стран СНГ, Абхазии, Южной Осетии, еще ряда стран», — пояснил он.

Напомним, что президентские выборы состоятся 18 марта, предвыборная кампания официально стартовала в декабре прошлого года. Действующий президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что намерен баллотироваться на четвертый срок в качестве самовыдвиженца. Накануне он посетил свой предвыборный штаб в Москве и получил первую часть списка доверенных лиц, которые будут представлять интересы кандидата в ходе избирательной кампании.

Владимир Путин. Биография.