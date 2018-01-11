Сирия: мирные жители пострадали в результате ракетного обстрела боевиков в Хомсе

Хомс, 11 декабря. Жители района Аль-Сабиль в провинции Хомс пострадали в результате ракетного обстрела боевиков. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Вооруженные террористические группы, орудующие в северной части провинции Хомс, в очередной раз нарушили соглашение о зонах деэскалации в Сирии. Террористы открыли ракетный огонь по району Аль-Сабиль в Хомсе. В результате ранения получили женщина и молодая девушка. Снаряды попали в жилой дом и магазин.

Как можно увидеть на эксклюзивных кадрах ФАН, дом, в котором некогда жили пострадавшие, теперь больше похож на руины. Основной удар пришелся на спальни. Гостиная, которую хорошо видно на видеозаписи, получила наименьшие разрушения. В магазине от удара пострадало остекление. Люди пытаются разобрать завал.

Ранее ФАН сообщало еще об одном нарушении соглашения о зонах деэскалации в северной части провинции. По данным военного источника в сети Telegram (@NRVR11), в районе населенного пункта Тейр Мала идут интенсивные перестрелки между военными Сирийской арабской армии (САА) и экстремистскими бандформированиями.

Напомним, что часть провинции Хомс входит зону деэскалации сирийского конфликта. боевики, по имеющимся данным, регулярно нарушают соглашение о снижении напряженности.