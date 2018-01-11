Путин встретился с победителями конкурса сочинений о России

Москва, 11 января. Президент России Владимир Путин в четверг встретился в парке «Зарядье» с победителями школьного конкурса сочинений «Россия, устремленная в будущее».

В ходе встречи глава государства отметил важность затронутых школьниками тем, таких как экология, малая родина и помощь людям.

«Выборка очень мощная, я вас поздравляю. Я, конечно, не мог прочитать все 437 тысяч сочинений, я даже и ваши не читал, но справку, основанную на ваших сочинениях, читал. Мне показалось, что это интересно и красиво написано», — отметил он.

Напомним, что в сентябре прошлого года Путин провел открытый урок в школе, в ходе которого предложил школьникам написать сочинение на тему, какой они видят Россию через несколько лет. Инициативу президента подхватили, и вскоре в стране стартовал всероссийский конкурс сочинений «Россия, устремленная в будущее», в котором приняли участие 1,9 млн учащихся из 85 регионов. Победителями были объявлены 34 школьника.

Владимир Путин. Биография.