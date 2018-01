Цирк продолжается: поляки отреагировали на назначение Мачеревича главой комиссии по делу Ту-154

Варшава, 11 января. Одиозный министр обороны Польши Антони Мачеревич, известный своими антироссийскими высказываниями, возглавил комиссию по расследованию причин катастрофы самолета Ту-154 президента Леха Качиньского под Смоленском.

Сообщение о назначении Мачеревича на новую должность распространило польское военного ведомства.

Напомним, самолет Ту-154 Леха Качиньского разбился при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный в 2010 году . На борту находились 96 человек. Все они погибли.

Поляки новость о новой должности Мачеревича восприняли с сарказмом. Так, многие пользователи назвали назначение экс-министра обороны «повышением».

Istny awans ???? — Artur ???????? (@1979Artik) January 11, 2018

Ограничивались в Twitter и аббревиатурой LOL ( «Laughing Out Loud», - громко хохочу, падаю со стула).

LOL — None Ofyourbusiness (@zietara78) January 11, 2018

Не обошлось и без сравнений расследования дела польскими специалистами с шоу и цирком. А теперь оно должно продолжится, процитировал еще один пользователь слова песни Queen Show must go on.

«Ура! Цирк не закрывается!» — пошутил Szwejk.

Show must go on ???????????????????? — mirage (@mirageks) January 11, 2018

Нашлись и те, кто не исключил, что из-за антироссийских настроений Мачеревича Польшу ждет война с РФ. «Теперь война с Россией будет», — написал Piotr Panasiuk.

To teraz wojna z Rosj bdzie — Piotr Panasiuk (@PanasiukPiotr) January 11, 2018

А россияне поинтересовались, ждать ли от Мачеревича явки с повинной, ведь он, как напомнили в соцесетях, тоже должен был лететь на борту Ту-154.

Явка с повинной будет? Он тогда не полетел этим рейсом. — Просто Димон (@lenar_dimon) January 11, 2018

Еще один участник обсуждения в шутку уточнил, идет ли речь о том Мачеревиче, который состоит на учете в психиатрической больнице. Другой пользователь выразил уверенность, что новые выводы комиссии наверняка очень заинтересуют психиатров.

https://t.co/btt95lqZha Мачеревич ? Тот самый,который до сих пор числится на учёте в психиатрической клинике ? Дважды… — Кутак Моржовый (@belik_66) January 11, 2018

Накануне польская правительственная подкомиссия, повторно расследующая обстоятельства авиакатастрофы, вновь заявила о том, что на борту лайнера якобы произошло несколько взрывов.

Причастность России к крушению лайнера Качиньского ранее уже отверг президент России Владимир Путин, назвав подобные заявления Варшавы «блефом и чушью».

«Если на борту самолета, который вылетал из Польши, были взрывы, то и устройство заложили там. Ищите у себя», – подчеркнул он в ходе большой пресс-конференции в Москве в декабре 2017 года.

