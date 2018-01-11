18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Экономика
Путин считает возможным законодательное регулирование криптовалют
Общество
Цирк продолжается: поляки отреагировали на назначение Мачеревича главой комиссии по делу Ту-154
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Цирк продолжается: поляки отреагировали на назначение Мачеревича главой комиссии по делу Ту-154

    17:40  11 Января 2018  /обновлено: 17:49  11 Января 2018
    188

    Цирк продолжается: поляки отреагировали на назначение Мачеревича главой комиссии по делу Ту-154

    Варшава, 11 января. Одиозный министр обороны Польши Антони Мачеревич, известный своими антироссийскими высказываниями, возглавил комиссию по расследованию причин катастрофы самолета Ту-154 президента Леха Качиньского под Смоленском.

    Сообщение о назначении Мачеревича на новую должность распространило польское военного ведомства.

    Напомним, самолет Ту-154 Леха Качиньского разбился при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный в 2010 году . На борту находились 96 человек. Все они погибли.

    Поляки новость о новой должности Мачеревича восприняли с сарказмом. Так, многие пользователи назвали назначение экс-министра обороны «повышением».

    Ограничивались в Twitter и аббревиатурой LOL ( «Laughing Out Loud», - громко хохочу, падаю со стула).

    Не обошлось и без сравнений расследования дела польскими специалистами с шоу и цирком. А теперь оно должно продолжится, процитировал еще один пользователь слова песни Queen Show must go on.

    «Ура! Цирк не закрывается!» — пошутил Szwejk.

    Нашлись и те, кто не исключил, что из-за антироссийских настроений Мачеревича Польшу ждет война с РФ. «Теперь война с Россией будет», — написал Piotr Panasiuk.

    А россияне поинтересовались, ждать ли от Мачеревича явки с повинной, ведь он, как напомнили в соцесетях, тоже должен был лететь на борту Ту-154.

     

    Еще один участник обсуждения в шутку уточнил, идет ли речь о том Мачеревиче, который состоит на учете в психиатрической больнице. Другой пользователь выразил уверенность, что новые выводы комиссии наверняка очень заинтересуют психиатров.

    Цирк продолжается: поляки отреагировали на назначение Мачеревича главой комиссии по делу Ту-154

    Накануне польская правительственная подкомиссия, повторно расследующая обстоятельства авиакатастрофы, вновь заявила о том, что на борту лайнера якобы произошло несколько взрывов.

    Причастность России к крушению лайнера Качиньского ранее уже отверг президент России Владимир Путин, назвав подобные заявления Варшавы «блефом и чушью».

    «Если на борту самолета, который вылетал из Польши, были взрывы, то и устройство заложили там. Ищите у себя», – подчеркнул он в ходе большой пресс-конференции в Москве в декабре 2017 года.

    Биография Владимира Путина.

     

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #польша #качиньский #ту-154 #комиссия
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Путин проводит встречу с руководителями российских СМИ

      18:20 11 Января 2018 202
      Читать
      18:11
      Сегодня

      «Русские на Украине не меньшинство, а громадное большинство»: Вассерман ответил украинскому писателю Куркову
      14:34
      Сегодня

      В Госдуме рассказали, чем ответит Крым на атаку «воробьиной стаи» Киева
      14:21
      Сегодня

      Сопредседатель предвыборного штаба Путина предрекла победу своего кандидата
      13:36
      Сегодня

      Слуцкий объяснил, почему наблюдатели ПАСЕ не будут приглашены на выборы-2018
      13:03
      Сегодня

      Путин делает ставку на простых людей — эксперт

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018 25398

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      6428

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      6458

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      11713

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      11457
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Путин: Попытка атаки на российские базы в Сирии была тщательно спланирована

      Путин: Попытка атаки на российские базы в Сирии была тщательно спланирована

      19:36   11 Января 2018
      184
      Установлен тип взрывчатки в беспилотниках, атаковавших российские базы в Сирии

      Установлен тип взрывчатки в беспилотниках, атаковавших российские базы в Сирии

      16:01   11 Января 2018
      1294
      Путин утвердил основы госполитики в области защиты от ЧС до 2030 года

      Путин утвердил основы госполитики в области защиты от ЧС до 2030 года

      15:24   11 Января 2018
      295
      В Турции задержали одного из главных подельников убийства посла РФ Карлова

      В Турции задержали одного из главных подельников убийства посла РФ Карлова

      11:13   11 Января 2018
      980