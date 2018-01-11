Путин заявил о необходимости развивать в России дистанционное образование

Москва, 11 января. Президент Российской Федерации заявил о необходимости развивать дистанционное образование в нашей стране.

«Дистанционное обучение у нас внедряется, внедряется широко, все шире и шире, — отметил российский лидер на встрече со школьниками-авторами лучших сочинений в номинации «Россия, устремленная в будущее» Всероссийского конкурса сочинений, прошедшей в парке «Зарядье». — Нам необходимо сделать это образование доступным, развивать современные технологии».

По его словам, распространение дистанционного образования очень важно для такой большой страны, как Россия.

Накануне глава российского государства заверил, что в России сохранится бесплатное высшее образование. Как отметил Владимир Владимирович, платная часть будет существовать и дальше, но вместе с тем останется и бесплатное высшее образование.

В декабре минувшего года выступая на съезде «Единой России» президент России также указывал на то, что российское образование должно быть одним из лучших в мире, чтобы оно могло готовить специалистов нового технологического уклада.