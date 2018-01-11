Ирак оценивает ущерб от ИГИЛ в 100 миллиардов долларов

Багдад, 11 января. Власти Ирака рассчитывают восстановить страну после войны с «Исламским государством»1 через десять лет.

Правительство Ирака заявило, что приблизительный ущерб, нанесенный инфраструктуре страны боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), в 100 миллиардов долларов. Восстановление стабильного функционирования всех структур займет не менее десяти лет, отметил официальный представитель правительства Саад аль-Хасиди.

Аль-Хасиди подчеркнул, что власти уже рассчитали необходимые суммы, которые пойдут на реконструкцию правительственных учреждений, сектора услуг, восстановление инфраструктуры и социально значимых объектов, сообщают РИА Новости.

В декабре 2017 года премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил об окончательной победе над боевиками «Исламского государства» в стране. Отмечается, что в Ираке осталось множество женщин и детей из России, которые были вывезены на территорию страны боевиками ИГИЛ1. Они не имеют документов и содержатся в специальных лагерях для беженцев. Президент РФ Владимир Путин заявил во время ежегодной пресс-конференции, что Россия не бросит своих граждан и приложит все усилия для возвращения их на родину.

1 Организация запрещена на территории РФ.