Видеодайджест новостей, вечер 11 января 2018 года

Около 500 человек станут доверенными лицами Путина на выборах-2018 Порядка 500 человек будут доверенными лицами действующего лидера РФ Владимира Путина на президентских выборах. Об этом сообщила сопредседатель избирательного штаба Путина Елена Шмелева. В список вошли певец Лев Лещенко, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, певица Валерия, юморист Владимир Винокур и другие известные персоны. Полный перечень имен доверенных лиц будет опубликован на сайте предвыборного штаба Путина.

Всемирный банк прогнозирует экономический рост РФ в 2018 году Всемирный банк улучшил прогноз относительно экономического роста в России в 2018 году. По данным аналитиков, в этом году экономический рост в РФ составит 1,7%, а в 2019-м году — 1,8%. Основания для позитивного прогноза специалистам дает рост цен на нефть. Напомним, президент Владимир Путин в конце 2016 года поручил правительству составить комплексный план до 2025 года, обеспечивающий опережение Россией темпов роста мировой экономики к 2020 году.

В Турции задержали сообщника убийства посла РФ Андрея Карлова Одного из основных сообщников убийства посла России Андрея Карлова задержали в Турции. Силы безопасности сообщили, что мужчину арестовали уже во второй раз. До этого у него обнаружили аппаратуру, использовавшуюся участниками госпереворота в Турции в 2016 году. Андрей Карлов был убит в Анкаре в декабре 2016 года во время открытия фотовыставки. Его убийца был ликвидирован.