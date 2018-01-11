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Экономика
Путин считает возможным законодательное регулирование криптовалют
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Видеодайджест новостей, вечер 11 января 2018 года
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    Видеодайджест новостей, вечер 11 января 2018 года

    Около 500 человек станут доверенными лицами Владимира Путина на выборах-2018.
    17:26 11 Января 2018
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    Около 500 человек станут доверенными лицами Путина на выборах-2018

    Видеодайджест новостей, вечер 11 января 2018 года

    Порядка 500 человек будут доверенными лицами действующего лидера РФ Владимира Путина на президентских выборах. Об этом сообщила сопредседатель избирательного штаба Путина Елена Шмелева.
    В список вошли певец Лев Лещенко, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, певица Валерия, юморист Владимир Винокур и другие известные персоны. Полный перечень имен доверенных лиц будет опубликован на сайте предвыборного штаба Путина.
     

    Всемирный банк прогнозирует экономический рост РФ в 2018 году

    Видеодайджест новостей, вечер 11 января 2018 года

    Всемирный банк улучшил прогноз относительно экономического роста в России в 2018 году. По данным аналитиков, в этом году экономический рост в РФ составит 1,7%, а в 2019-м году — 1,8%. Основания для позитивного прогноза специалистам дает рост цен на нефть.
    Напомним, президент Владимир Путин в конце 2016 года поручил правительству составить комплексный план до 2025 года, обеспечивающий опережение Россией темпов роста мировой экономики к 2020 году.
     

    В Турции задержали сообщника убийства посла РФ Андрея Карлова

    Видеодайджест новостей, вечер 11 января 2018 года

    Одного из основных сообщников убийства посла России Андрея Карлова задержали в Турции. Силы безопасности сообщили, что мужчину арестовали уже во второй раз.
    До этого у него обнаружили аппаратуру, использовавшуюся участниками госпереворота в Турции в 2016 году. Андрей Карлов был убит в Анкаре в декабре 2016 года во время открытия фотовыставки. Его убийца был ликвидирован.
     

    Армия Сирии заняла анклав боевиков Бейт-Джинн в провинции Дамаск

    Видеодайджест новостей, вечер 11 января 2018 года

    Правительственные войска Сирии полностью заняли анклав боевиков Бейт-Джинн в провинции Дамаск. Федеральное агентство новостей публикует эксклюзивные кадры с места событий.
    Сирийская армия заняла Бейт-Джинн впервые с 2012 года. Армия Башара Асада вела битву с боевиками несколько месяцев.

     

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