Видеодайджест новостей, вечер 11 января 2018 года

Около 500 человек станут доверенными лицами Путина на выборах-2018
Порядка 500 человек будут
доверенными лицами действующего лидера РФ Владимира Путина на президентских выборах. Об этом сообщила сопредседатель избирательного штаба Путина Елена Шмелева.
В список вошли певец Лев Лещенко, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, певица Валерия, юморист Владимир Винокур и другие известные персоны. Полный перечень имен доверенных лиц будет опубликован на сайте предвыборного штаба Путина.
Всемирный банк прогнозирует экономический рост РФ в 2018 году
Всемирный банк улучшил
прогноз относительно экономического роста в России в 2018 году. По данным аналитиков, в этом году экономический рост в РФ составит 1,7%, а в 2019-м году — 1,8%. Основания для позитивного прогноза специалистам дает рост цен на нефть.
Напомним, президент Владимир Путин в конце 2016 года поручил правительству составить комплексный план до 2025 года, обеспечивающий опережение Россией темпов роста мировой экономики к 2020 году.
В Турции задержали сообщника убийства посла РФ Андрея Карлова
Одного из основных сообщников убийства посла России Андрея Карлова задержали
в Турции. Силы безопасности сообщили, что мужчину арестовали уже во второй раз.
До этого у него обнаружили аппаратуру, использовавшуюся участниками госпереворота в Турции в 2016 году. Андрей Карлов был убит в Анкаре в декабре 2016 года во время открытия фотовыставки. Его убийца был ликвидирован.
Армия Сирии заняла анклав боевиков Бейт-Джинн в провинции Дамаск
Правительственные войска Сирии полностью заняли
анклав боевиков Бейт-Джинн в провинции Дамаск. Федеральное агентство новостей публикует эксклюзивные кадры с места событий.
Сирийская армия заняла Бейт-Джинн впервые с 2012 года. Армия Башара Асада вела битву с боевиками несколько месяцев.