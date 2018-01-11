Нужно оказать доверие политической системе: депутат объяснил, почему важно прийти на выборы-2018

В марте 2018 года в России состоится крайне важное событие, которое определит дальнейшую судьбу страны, — выборы президента Российской Федерации. Гражданам предстоит избрать лидера, под руководством которого они будут строить Россию будущего. Выборы президента — это возможность для каждого проявить гражданскую сознательность и делом показать, что ему небезразлична судьба собственной страны.

Об этом говорит и экспертное сообщество, и политики. Вице-спикер Законодательного собрания Кировской области и член ОНФ Роман Титов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей высказал мнение, что гражданам обязательно стоит воспользоваться их законным правом, чтобы доказать легитимность российской политической системы всему миру.

«Для страны крайне важно, чтобы граждане пришли на избирательный участок и проголосовали. Так же важно, чтобы люди понимали, что необходимо избежать «кухонной поддержки» кандидатов; надо прийти на выборы и проголосовать, продемонстрировать публичную поддержку своего избранника. Особенно, учитывая беспрецедентное международное давление, которое оказывается на Россию, необходимо проголосовать и делом показать, что россияне готовы оказать доверие политической системе», — отметил Роман Титов.

Известный кировский юрист, эксперт Общественной палаты Кировской области, член Ассоциации юристов России Андрей Воробьев в разговоре с ФАН также отметил, что выборы президента России — это очень важный политический процесс. Исторически так сложилось, что глава государства — это фактически стержень, который обеспечивает нормальную работу ветвей судебной, законодательной и исполнительной власти.

«От выбора граждан зависит не только то, кто будет руководить страной, но и то, как будут работать все остальные ветви власти», — объяснил Андрей Воробьев.

Стоит напомнить, что действующий глава государства Владимир Путин принял решение участвовать в президентских выборах, которые пройдут в марте этого года, в качестве самовыдвиженца. Накануне он посетил свой штаб и назначил своих сопредседателей, ими стали руководитель центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева, гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин и гендиректор Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Димы Рогачева Александра Румянцева. Все эти люди далеки от политики, а являются рядовыми гражданами.