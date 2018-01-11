«Последняя для Киева война»: Захарченко рассказал об ответе ДНР на наступление ВСУ

Донецк, 11 января. Армия Донецкой народной республики в состоянии отразить любую агрессию, заявил глава ДНР Александр Захарченко.

Захарченко отметил, что, несмотря на непрекращающиеся обстрелы украинской армии в ДНР, жители должны сохранять спокойствие.

«Войска ДНР давно уже приведены в боевую готовность, подразделения армии Донецкой народной республики в состоянии отразить любую агрессию, поэтому причин для волнений нет», — констатировал лидер республики.

По словам Захарченко, развязанная Киевом в Донбассе война станет «последней» для украинских властей в этом регионе.

«Для Киева она (война. — Прим. ФАН) будет последней, которую они смогут развязать на нашей территории», — уточнил глава ДНР.

Ранее, в декабре, ДНР, ЛНР и Киев осуществили самый масштабный обмен пленными за всю историю конфликта. Президент России Владимир Путин содействовал их проведению: провел встречу с лидером организации «Украинский выбор» Виктором Медведчуком, а также осуществил телефонные переговоры с лидерами республик Донбасса.