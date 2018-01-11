Выборы-2018: Полонский признал, что не готов к участию в президентской гонке

Москва, 11 января. Известный бизнесмен Сергей Полонский признался в том, что он не готов к участию в президентских выборах, которые пройдут в России в марте 2018 года.

По словам Полонского, этому якобы помешали бюрократические процедуры. Напомним, в конце декабря ЦИК РФ отказался регистрировать группу избирателей в поддержку самовыдвижения бизнесмена, так как в ее состав входило менее 500 человек.

«Формальные процедуры, зашитые в бюрократической машине, не позволили нам принять активное участие в президентской гонке 2018 года», — объяснил предприниматель.

Поэтому Сергей Полонский призвал своих сторонников начать готовиться к муниципальным выборам.

Ранее стало известно о том, что Центризбирком России может уже 12 января зарегистрировать доверенных лиц действующего главы государства Владимира Путина, который собирается принять участие в президентских выборах-2018.