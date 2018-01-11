«Русские на Украине не меньшинство, а громадное большинство»: Вассерман ответил украинскому писателю Куркову

Русский язык может стать настоящим оружием Украины в борьбе с Российской Федерацией, такое мнение в интервью украинскому изданию «Деловая столица» высказал писатель Андрей Курков.

Особенности русского языка и истории таковы, что у Киева просто нет шансов на его «окультуривание», заявил корреспонденту Федерального агентства новостей интеллектуал, политический аналитик Анатолий Вассерман.

По словам украинского писателя, чтобы избавить русскоязычных украинцев от влияния Москвы, необходимо «отделить русский язык на Украине от остального «русского мира» и признать его «культурной собственностью» страны.

«Присвоение» русского языка можно начать с академических институтов, например, создать отдельный институт русского языка как регионального в Национальной академии наук, который бы фиксировал отличия русского языка на Украине. Впоследствии его можно объявить языком национального меньшинства», — считает Курков.

«Считаю необходимым напомнить, что русские на Украине не меньшинство, а громадное большинство. Так, до государственного переворота 2014 года это «меньшинство» составляло примерно пять шестых населения Украины. Причем это не данные опросов и переписей, результаты которых могут подгоняться под желаемый результат. Это сведения, полученные знаменитой социологической службы Gallup на основе данных, измеренных для совершенно других целей. Поэтому считать русских меньшинством на Украине невозможно», — заявил в свою очередь российский интеллектуал.

При этом Анатолий Вассерман утверждает, что «Украина появилась в XIX веке как проект определенных сил, направленный на превращение русских людей в нерусских, а по возможности даже антирусских».

«В рамках этой концепции нельзя допускать использование русского языка в каком бы то ни было качестве, даже в качестве языка меньшинства. Потому что в противном случае большая часть населения будет пользоваться именно им. Игнорировать этот факт будет уже невозможно. Станет очевидно, что Украина такая же неотъемлемая часть России, как скажем Урал, Беларусь или Кубань. По этой причине, какие бы «благие» намерения ни питал тот же Курков, боюсь, что они так и останутся намерениями, без каких-либо действий. Особенности нашего языка и истории таковы, что у Киева просто нет шансов на его «окультуривание», — заключил политический аналитик.

Напомним, минувшей осенью Киев принял закон об образовании, который запрещает вести обучение в украинских школах на каком-нибудь другом языке, кроме украинского. К слову, закон вызвал возмущение властей ряда стран. С критикой выступили Румыния, Венгрия, Болгария и Россия. ПАСЕ приняла резолюцию, осуждающую действия украинских властей, и в октябре Киев внес изменения в закон, разрешив гражданам получать образование на языках ЕС.

Показательна реакция украинцев на новогодние поздравления президента России Владимира Путина и возглавившего Украину после госпереворота 2014 года Петра Порошенко. Многие из них отметили агрессивность Порошенко и, напротив, миролюбивый настрой Путина, посвятившего свое выступление семейным ценностям и любви к Родине.