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Сирия: спецслужбы в Дамаске задержали автобус с оружием и взрывчаткой для террористов в лагере «Аль-Ярмук»
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    Сирия: спецслужбы в Дамаске задержали автобус с оружием и взрывчаткой для террористов в лагере «Аль-Ярмук»

    17:09  11 Января 2018  /обновлено: 17:09  11 Января 2018
    1779

    Сирия: спецслужбы в Дамаске задержали автобус с контрабандой оружия и взрывчатки

    Дамаск, 11 января. Органы безопасности перехватили пассажирский автобус с контрабандой оружия и боеприпасов, направлявшийся из Дамаска в район лагеря беженцев «Аль-Ярмук», оккупированного боевиками различных террористических группировок. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

    По данным источника в сирийской службе безопасности, при обыске автобуса были обнаружены тайники с оружием, боеприпасами и взрывоопасными материалами, а также миникоптеры, которые боевики, вероятнее всего, использовали бы как начиненное взрывчаткой летальное оружие.

    Водитель автомобиля был арестован и передан компетентным органам. Мужчина признался, что конфискованные боеприпасы были на пути к террористическим группам в лагере «Аль-Ярмук».

    Как видно на эксклюзивных кадрах, сделанных корреспондентом ФАН в Сирии, транспортное средство при обыске было разобрано до корпуса. Тайники с оружием и боеприпасами располагались, в том числе и в днище автобуса. Сотрудники спецслужб изъяли огромное количество оружейных патронов, стрелкового оружия, а также снарядов и взрывчатых веществ.

    10 Фото.
    10 Фотографий

    В середине декабря в СМИ появилась информация о том, что разрозненные отряды «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1, арабское  — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) атаковали лагерь «Аль-Ярмук». Целью экстремистов, как сообщало ливанское информагентство Al-Masdar, были районы, находящиеся под контролем боевиками из других фракций, а также правительственными войсками.

    Тогда боевики сначала предприняли попытку атаковать позиции палестинских войск и отрядов Сирийской арабской армии (САА) вдоль оси 30-й улицы лагеря «Аль-Ярмук». Но после неудачной атаки террористы быстро переместились на юг лагеря — к позициям боевиков Сирийской свободной армии (ССА), коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» (состоит преимущественно из экстремистов сирийской ветви «Аль-Каиды»1«Джебхат ан-Нусры»1 — обе террористические организации запрещены Верховным судом РФ) и группировки «Джейш аль-Ислам» («Армия Ислама» — коалиция сирийских повстанцев исламистского направления, контролирует территорию Восточной Гуты Дамаска»).  

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Мохамад Жарбуа
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #террористы #дамаск #игил #оружие #взрывчатка #тахрир аш-шам #контрабанда #аль-ярмук
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