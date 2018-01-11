Атаковавшие базы РФ в Сирии дроны были запущены из одной точки — Генштаб

Москва, 11 января. Начальник управления строительства и развития системы применения БПЛА Генштаба ВС России Александр Новиков сообщил, что все беспилотники, с помощью которых террористы пытались атаковать военные объекты РФ в Сирии в ночь на 6 января, были запущены из одной точки.

«Массовый запуск дронов на российские военные объекты в Сирии был произведен с одного места в относительно короткое время», — заявил генерал-майор в ходе брифинга.

По словам представителя Генштаба, один из беспилотников предназначался для контроля и корректирования наносимых ударов, так как был оснащен видеокамерой.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 6 января была сорвана попытка атаки террористов на авиабазу «Хмеймим» и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе с использованием беспилотников.

Напомним, в декабре 2017 года президент РФ Владимир Путин в ходе своего визита в Сирийскую республику заявил, что если террористы вновь «поднимут голову», то Россия готова нанести по ним беспрецедентные удары.



