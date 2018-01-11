ЦИК рассказал, какие иностранные структуры будут приглашены на выборы-2018

Москва, 11 января. Центральная избирательная комиссия России планирует пригласить на выборы президента РФ Всемирную ассоциацию организаторов выборов, ассоциацию выборных органов стран Азии, а также европейские и латиноамериканские структуры. Об этом сообщил член Центризбиркома РФ Василий Лихачев.

«ЦИК будет приглашать Азиатскую ассоциацию организаторов выборов, латиноамериканские структуры, европейские. Будем приглашать Всемирную ассоциацию организаторов выборов», — сказал Лихачев.

Он также добавил, что Центризбирком ожидает особой активности от азиатской ассоциации, которую возглавляет председатель ЦИК России Элла Памфилова.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Российский лидер Владимир Путин заявил о намерении принять участие в выборах в качестве самовыдвиженца. 27 декабря Владимир Путин лично подал в ЦИК документы, необходимые для выдвижения на выборы.