Онищенко объяснил, почему хочет сократить новогодние каникулы в России

Москва, 11 января. Новогодние каникулы в России в следующем году необходимо сократить, чтобы избежать роста смертности, заявил депутат Государственной думы Геннадий Онищенко.

Онищенко прокомментировал рост смертности в период новогодних праздников. По данным за прошлый год, за время этих каникул показатель смертности увеличился на 12,4%, чем в другие месяцы.

Депутат предложил сократить число дней для отдыха. По его мнению, россияне должны выходить на работу 2 января.

«Действительно, январь для нас — это тот месяц, когда идет еще дополнительная, к сожалению, смертность населения, вызванная, по моей оценке, длительными новогодними праздниками», — заявил он в эфире телеканала «Россия-1».

По мнению Онищенко, жители России должны уходить с работы в середине дня 31 декабря, а возвращаться — 2 января.

В этом году в своем традиционном новогоднем обращении к жителям страны президент России Владимир Путин призвал россиян «сказать друг другу самые заветные слова, простить ошибки, обиды, обнять, признаться в любви, согреть заботой и вниманием».