Умер последний участник классического состава Motorhead

Москва, 11 января. Гитарист британской рок-группы Motorhead Эдди Кларк скончался на 68-м году жизни. Причиной смерти стало воспаление легких.

Информация о том, что из жизни ушел последний участник классического состава Motorhead, появилась на странице группы в Facebook.

«Мы в отчаянии сообщаем новость, которую сами только услышали… Эдвард Аллан Кларк — или как мы все знали и любили его Быстрый Эдди Кларк, скончался вчера», — отмечается в сообщении.

В послании, опубликованном группой, также сообщается, что причиной смерти музыканта стала пневмония.

Кларк был последним здравствующим участником классического состава Motorhead, в который, кроме него, входили основатель группы Иэн Килмистер (известный как Лемми) и барабанщик Фил Тейлор. Оба они ушли из жизни в 2015 году.

Отметим, британская группа Motorhead является одним из известнейших в мире хард-рок коллективов. Она была основана в 1975 году. В конце 2015 года после смерти вокалиста и основателя группы Лемми было объявлено, что Motorhead прекращает свое существование.