Финляндия усиливает оборону на границе с Россией

Хельсинки, 11 января. Власти Финляндии планируют увеличить число сотрудников погранслужбы на российско-финском участке границы. Об этом сообщили местные СМИ.

Согласно предварительным данным, за последние несколько лет в ряде регионов страны число пограничников снизилось в два раза. Поэтом в Хельсинки приняли решение набрать новичков.

«Усиление штата погранслужбы на российской границе, очевидно, связано как с возрастающим потоком туристов из России, так и с международной обстановкой», — передает телеканал 360 со ссылкой на финский портал Yle.

Напомним, в конце декабря 2017 года глава Российской Федерации Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинисте. В рамках диалога политики обсудили развитие российско-финляндских отношений, а также наметили дальнейшие перспективы для сотрудничества.