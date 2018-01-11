Правит Россией ее народ: эксперт рассказал о необходимости идти на выборы-2018

Намеченные на 18 марта 2018 года выборы президента РФ важны для страны и ее граждан. Как, впрочем, и выборы иных ветвей власти — что законодательной, что муниципальной. Такого мнения в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей придерживается политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик.

По мнению эксперта, неучастие в выборах означает то, что голос данного конкретного, не явившегося голосовать гражданина фактически пропадет впустую, не будет учтен при определении того, кто будет осуществлять президентские (или в иных случаях депутатские полномочия). Мнение и позиция не явившегося голосовать будут проигнорированы — причем по его вине.

«Чем ниже явка, тем меньшее число людей представляет власть, тем менее она законна — не юридически, но в глазах общественности, во мнении народном. А этот морально-политический аспект крайне важен. Вспомним, к примеру, классика русской литературы Александра Сергеевича Пушкина как раз подчеркивавшего именно этот аспект — «мнения народного» — как основу законности пребывания правителя на престоле, у власти в трагедии «Борис Годунов». Участие в выборах, сознательное голосование формируют гражданские качества тех, кто в этом участвуют. Они учатся выбирать между кандидатами и их программами, между политическими силами и идейными направлениями, между различными подходами к решению тех или иных проблем, между разными концепциями будущего нашей страны. Не научившись этого делать, сознательным и умным гражданином не станешь», — пояснил Владимир Соловейчик.

По мнению эксперта, нельзя отдавать решение судьбы своей страны в чужие руки, а именно так поступают те, кто не ходит на выборы, давая тем самым возможность сформировать власть без них. То есть устранившись от решения судьбы своей страны, передав это решение чужим людям, которые на выборы придут и проголосуют вместо того, кто не явился.

«Их голоса будут учтены, голос не явившегося — нет. Общественная пассивность — не тот путь, на котором можно преодолеть пороки и недостатки окружающейся нас действительности. Поэтому надо участвовать в избирательной кампании, надо думать, анализировать программы кандидатов, делать свои выводы и приходить голосовать. Ни один голос не должен пропасть втуне!» — добавил Владимир Соловейчик.

Эксперт заметил, что главный аргумент в пользу участия в выборах прост и понятен: правит Россией ее народ. Это и по жизни должно быть так, и в Конституции РФ записано.

«Делает он это посредством своих представителей. Отказаться от шанса поучаствовать в управлении страной, пусть даже и опосредованно, было бы глупо и непрактично. А мы с вами, в большинстве своем не глупцы, не оторванные от родной почвы мечтатели, не наивные люди. Все возможности изменить положение дел к лучшему надо использовать! Даже самые малейшие, чтобы не было потом стыдно перед собой и своими детьми за упущенный шанс. Поэтому надо придти и проголосовать», — резюмировал Владимир Соловейчик.

Ранее «Газета.ru» сообщала, за шесть дней было собрано около половины подписей, необходимых для регистрации Владимира Путина. Абсолютно во всех субъектах сбор подписей проходит силами волонтеров, региональных штабов и активистов.