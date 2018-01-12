Журналист Кондрашов покажет «максимально открытого Путина» в своем новом фильме

Москва, 12 января. Политический обозреватель ВГТРК и по совместительству пресс-секретарь избирательного штаба кандидата в президенты Владимира Путина Андрей Кондрашов снял документальный фильм о российском лидере.

Кондрашев отметил, что работает над документальным фильмом о Путине. В настоящее время проект находится на стадии монтажа.

«Снято несколько интервью в совершенно разных обстановках и обстоятельствах, по-моему, порядка шести интервью, — констатировал автор картины. — Фильм такой, что мы открываем личность Путина настолько, насколько он сам может быть открытым. Но это максимально открытый Путин за все время».

Журналист отметил, что в фильме приняли участие друзья и коллеги российского президента, его классная руководительница и сослуживцы, а также бывший канцлер Германии Герхард Шредер и экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.

Путин заявил об участии на выборах президента в 2018 году в качестве самовыдвиженца. Для участия в выборах-2018 ему необходимо набрать 300 тысяч подписей. Уже собрано около половины.