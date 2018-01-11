Два украинских телеканала поплатились за показ «Иронии судьбы»

Киев, 11 января. Украинские телеканалы «СТБ» и «Интер» попали под внеплановые проверки после трансляции в праздничные дни фильмов и передач с участием артистов из России, внесенных в список лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины.

Как говорится в сообщении, размещенном на сайте Национального совета, телеканал «Интер» показывал кинокартины «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Москва слезам не верит». «СТБ» кроме перечисленных фильмов транслировал «Любовь и голуби» и «Кавказскую пленницу». В этих фильмах, снятых во времена СССР, играют актеры из украинского «черного списка» — Александр Михайлов, Наталья Варлей, Валентина Талызина и Олег Табаков.

В украинском ведомстве заявили, что указанные телеканалы нарушили требования закона «О телевидении и радиовещании», передает RT.

Напомним, 29 ноября на Украине запретили демонстрировать сериал «Сваты». Причина решения — участие в съемках фильма актера Федора Добронравова, который также занесен Киевом в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

В декабре 2017 года президент России Владимир Путин заявил, что русские и украинцы — это один народ.