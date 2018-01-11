Выборы-2018: ЦИК РФ зарегистрирует доверенных лиц Путина 12 января

Москва, 11 января. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации на заседании в грядущую пятницу, 12 января, изучит вопрос о регистрации доверенных лиц действующего президента России Владимира Путина на выборах-2018. Об этом говорится в проекте повестки заседания, размещенного сегодня на сайте ЦИК.

Отмечается, что среди вопросов повестки также имеется пункт «о регистрации доверенных лиц кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина».

Напомним, в минувшую среду сообщалось, что сопредседатели избирательного штаба главы российского государства Путина передали ему первую часть списка доверенных лиц, которых насчитывается 264 человека.

Накануне Путин посетил свой предвыборный штаб в российской столице.

Ранее в «Единой России» заявили о готовности к эффективному сотрудничеству с избирательным штабом Путина.

Действующий лидер РФ 6 декабря 2017 года заявил о намерении участвовать в президентских выборах-2018. Путин объявил, что пойдет на мартовские выборы как самовыдвиженец.

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