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Британец объяснил, почему Госдеп назвал Россию опасной для граждан США
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    Британец объяснил, почему Госдеп назвал Россию опасной для граждан США

    17:00  11 Января 2018  /обновлено: 17:00  11 Января 2018
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    «Американцы валят сюда»: британец объяснил, почему Госдеп назвал Россию опасной для граждан США

    Оуэн Мэтьюс, обозреватель британского журнала Newsweek, в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» объяснил, что, ранжируя страны по степени их опасности для американских туристов, Госдепартамент США руководствовался технической возможностью оказания консульской помощи своим гражданам в случае возникновения такой необходимости.

    «В Госдепе объяснили, что на Северном Кавказе, Эльбрусе, в Чечне и Крыму не допускаются американские дипломаты», — отметил британец.

    «Да вы что? Когда это они не допускались?» — поинтересовался ведущий программы Евгений Попов.

    Мэтьюс привести примеры не смог, а сказал, что всего лишь цитирует документ Госдепартамента США. Обозреватель Newsweek продолжил:

    «Они говорят, что самая главная разница, которая произошла, это то, что в связи с российскими ограничениями на американский дипломатический персонал они не могут оказать необходимый уровень консульской поддержки».

    «Как в Гондурасе и Чаде, да? Примерно равный уровень доступа дипломатов в России и Чаде? Вы же много стран объездили, ответьте, пожалуйста, на мой вопрос», — попросил Евгений Попов гостя своей студии.

    «Я вам объясняю технический момент. Это консульская поддержка американских граждан и уровень их безопасности», — ушел от прямого ответа Оуэн Мэтьюс.

    Но, отвлекшись от текста документа Госдепа, британец отметил, что, по данным крупнейшей американской туристической компании Globus, число американских туристов, посетивших Россию, с 2015 по 2016 год, выросло на 38%.

    «На самом деле американцы валят сюда. Им здесь очень нравится. Ваша валюта наполовину обрушилась. Американцам в России интересно, относительно безопасно и дешево», — сказал Мэтьюс.

    «Американцам нравится в России, и поэтому Госдепартамент не рекомендует им сюда ездить», — сделала вывод соведущая Евгения Попова Ольга Скабеева.

    Напомним, накануне американское внешнеполитическое ведомство отнесло Россию к странам, посещение которых серьезно угрожает туристам из США, поставив РФ в один ряд с Ливаном, Нигерией, Гондурасом, Суданом, Чадом, Турцией, Кубой, Венесуэлой и прочими странами, пишет «Газета.ru».  

    Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп ранее неоднократно заявляли о желании наладить отношения между странами. При этом российский лидер отмечал, что антироссийские санкции вредят конструктивному диалогу.

    Автор: Марина Степанова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #россия #сша #госдепартамент #60 минут #оуэн мэтьюс
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