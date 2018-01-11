Москва, 11 января. В военном ведомстве России призвали не путать примитивную сборку беспилотников боевиков с их технической начинкой.

В министерстве обороны РФ отметили, что беспилотные летательные аппараты, которые боевики использовали при атаке на российские военные базы «Хмеймим» и «Тартус», имели самое современное техническое оснащение.

Детальный анализ, проведенный военными экспертами, позволил установить, что боевики использовали инженерные решения, полученные от стран с развитыми технологическими возможностями.

Дроны боевиков были оснащены спутниковыми навигационными системами с возможностью дистанционного управления для сброса профессионально изготовленных самодельных взрывных устройств с взрывателями иностранного производства, а также барометрическими датчиками и сервоприводами.

Отмечается, что в результате неудавшейся атаки в ночь на 6 января на российские военные объекты никто не пострадал. Ранее президент России Владимир Путин сообщил о сокращении воинского контингента в Сирии, с сохранением базы ВКС РФ «Хмеймим» и пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус.