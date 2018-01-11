Москва, 11 января. Факт передачи боевикам из-за рубежа технологий сборки ударных беспилотных средств говорит о том, что масштаб этой угрозы не ограничивается Сирией. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Факт передачи боевикам из-за рубежа технологий сборки и программирования ударных беспилотных средств говорит о том, что масштаб этой угрозы не ограничивается границами Сирии», — заявил руководитель управления строительства и развития системы применения беспилотных летательных аппаратов Генштаба ВС РФ Александр Новиков.

Генерал-майор отметил, что для полной нейтрализации таких угроз требуется особое внимание и организация взаимодействия всех заинтересованных сторон на высоком, международном уровне.

По мнению Новикова, невозможно не констатировать, что в настоящее время существует абсолютно реальная угроза использования террористами дронов, переносящих взрывчатые вещества, в любой точке мира.

Напомним, в ночь на 6 января 2018 года российские военные предотвратили атаку террористов, использовавших БПЛА, на объекты ВС РФ на территории САР. Боевики пытались направить дроны со взрывчаткой к российскому пункту обеспечения в Тартусе, а также к авиабазе «Хмеймим». Всего в атаке было задействовано 13 беспилотников.

Отметим, что именно на авиабазе «Хмеймим» в начале декабря 2017 года президент РФ Владимир Путин объявил о полном разгроме боевиков запрещенной в России террористической организации ИГ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.