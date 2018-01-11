Москва, 11 января. Российские военные базы «Хмеймим» и «Тартус» защищены от всех видов вооружений, которые применяют террористы. Об этом заявил начальник управления строительства и развития системы применения БПЛА Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Новиков.

«На авиабазе Хмеймим и в порту Тартус созданы эшелонированные системы, включающие средства обнаружения, огневого и радиоэлектронного поражения и подавления», — сказал Новиков.

Он также добавил, что данные системы позволили отразить атаку террористов на военные объекты РФ, которая произошла на прошлой неделе.

В ночь на 6 января российские военные в Сирии сорвали масштабную провокацию боевиков. Террористы попытались совершить атаку на российскую авиабазу «Хмеймим» и пункт обеспечения ВМФ РФ в Тартусе при помощи 13 беспилотников. Десять ударных БПЛА атаковали авиабазу «Хмеймим», еще три пункт ВМФ РФ в городе Тартус. Российские военные перехватили управление шестью беспилотниками, а остальные были уничтожены в воздухе.

Напомним, 11 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе своего визита на российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии отдал приказ приступить к выводу основной части российских войск из САР. Глава государства также добавил, что в Сирии продолжат работу на постоянной основе два российских пункта базирования, которые «являются важным фактором защиты национальных интересов РФ».