Урожай зерна в России в 2017 году побил советский рекорд

Москва, 11 января. Урожай зерна на территории Российской Федерации в 2017 году составил рекордные 134,1 миллиона тонн. Об этом журналистам в четверг рассказали представители министерства сельского хозяйства России.

Таким образом, сбор зерна в прошлом году вырос на 11,2% (по сравнению с аналогичным показателем в 2016 году).

«134,1 миллиона тонн на сегодня окончательная. Может быть, потом в феврале еще уточнит Росстат», — объяснил источник ТАСС.

Это позволило побить советский рекорд 1978 года (тогда было собрано 127 миллионов тонн зерна).

Напомним, в конце декабря президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин заявил о том, что производители зерна нуждаются в поддержке. По словам главы государства, в 2017 году на территории РФ был собран «шикарный урожай», однако региональным властям необходимо подумать о ценах на продукцию.