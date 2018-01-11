Взрывчатка, которой атаковали базы РФ в Сирии, изготавливается на Украине

Москва, 11 января. Генштаб ВС РФ представил новые данные о беспилотниках, атаковавших военные базы РФ Хмеймим и Тартус в Сирии.

По данным российских военных, взрывчатка, использовавшаяся в беспилотниках, производится в том числе на Украине. Об этом сообщил в четверг начальник управления строительства и развития системы применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Новиков.

По его словам, предварительные исследования говорят о том, что в качестве основы взрывчатого вещества в боеприпасах использовался ТЭН, превосходящий по мощности гексоген.

«Указанное взрывчатое вещество производится рядом стран, в том числе на Украине на Шосткинском заводе химических реактивов. Оно не может быть изготовлено в кустарных условиях или извлечено из других боеприпасов», — сказал он.

По словам генерала, «в настоящее время проводятся специальные исследования с целью установления страны- изготовителя».

Накануне Минобороны России сообщило, что беспилотники были запущены с территории, где располагается так называемая «умеренная оппозиция».

В связи с этим министерство направило письма начальнику Генштаба ВС Турции генералу Акару Хулуси и руководителю Национальной разведывательной организации страны Хакану Фидану, напомнив о необходимости выполнения Анкарой взятых на себя обязательств по обеспечению соблюдения режима прекращения боевых действий подконтрольными вооруженными формированиями.

Напомним, 5 декабря президент РФ Владимир Путин объявил о полном и окончательном разгроме сил ИГ1 (запрещена в РФ) на восточном и западном берегах Евфрата в Сирии. А 11 декабря глава России посетил авиабазу РФ Хмеймим, где отдал приказ начать вывод войск.

Биография Владимира Путина.

1 Организация запрещена на территории РФ.