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Россия
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Новости Сирии
Взрывчатка, которой атаковали базы РФ в Сирии, изготавливается на Украине
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    Взрывчатка, которой атаковали базы РФ в Сирии, изготавливается на Украине

    16:07  11 Января 2018  /обновлено: 16:43  11 Января 2018
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    Взрывчатка из бомб дронов, атаковавших базы РФ, изготавливается также на Украине — Генштаб

    Москва, 11 января. Генштаб ВС РФ представил новые данные о беспилотниках, атаковавших военные базы РФ Хмеймим и Тартус в Сирии.

    По данным российских военных, взрывчатка, использовавшаяся в беспилотниках, производится в том числе на Украине. Об этом сообщил в четверг начальник управления строительства и развития системы применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Новиков.

    По его словам, предварительные исследования говорят о том, что в качестве основы взрывчатого вещества в боеприпасах использовался ТЭН, превосходящий по мощности гексоген.

    «Указанное взрывчатое вещество производится рядом стран, в том числе на Украине на Шосткинском заводе химических реактивов. Оно не может быть изготовлено в кустарных условиях или извлечено из других боеприпасов», — сказал он.

    По словам генерала, «в настоящее время проводятся специальные исследования с целью установления страны- изготовителя».

    Накануне Минобороны России сообщило, что беспилотники были запущены  с территории, где располагается так называемая «умеренная оппозиция».

    В связи с этим министерство направило письма начальнику Генштаба ВС Турции генералу Акару Хулуси и руководителю Национальной разведывательной организации страны Хакану Фидану, напомнив о необходимости выполнения Анкарой взятых на себя обязательств по обеспечению соблюдения режима прекращения боевых действий подконтрольными вооруженными формированиями.

    Напомним, 5 декабря президент РФ Владимир Путин объявил о полном и окончательном разгроме сил ИГ1 (запрещена в РФ) на восточном и западном берегах Евфрата в Сирии. А 11 декабря глава России посетил авиабазу РФ Хмеймим, где отдал приказ начать вывод войск.

    Биография Владимира Путина.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #беспилотники #взрывчатка #генштаб вс рф #базы
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