Москва, 11 января. Террористы не могли получить координаты российских баз в Сирии из открытых источников в Интернете. Об этом заявил начальник управления строительства и развития системы применения БПЛА Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Новиков.

«Проведенные исследования показывают, что установленное на беспилотниках радиоэлектронное оборудование обеспечивало их автоматизированный, заранее запрограммированный полет и сброс боеприпасов, исключало постановку помех системам их управления», — пояснил Новиков.

Он также добавил, что координаты, которые были заложены в систему управления БПЛА, по точности превышают общедоступные данные, которые можно получить из открытых источников в Интернете.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 6 января российские военные в Сирии сорвали провокацию боевиков с применением беспилотников. Террористы попытались совершить атаку на российскую авиабазу «Хмеймим» и пункт обеспечения ВМФ РФ в Тартусе при помощи 13 БПЛА. Десять ударных беспилотников атаковали авиабазу «Хмеймим», еще три пункт ВМФ РФ в городе Тартус. Позднее стало известно, что беспилотники террористов вылетели из района на юго-западе зоны деэскалации «Идлиб», которая находится под контролем «умеренной оппозиции».

Напомним, в декабре 2017 года президент РФ Владимир Путин в ходе своего визита в Сирию заявил, что Россия не забудет о жертвах и утратах, понесенных во время войны в Сирии, а в случае возобновления террористической активности в САР Москва готова нанести новые удары по террористам.