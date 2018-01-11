Сирия: в Генштабе ВС РФ рассказали, когда боевики начали применять зарубежные дроны

Москва, 11 января. Боевики начали применять в Сирии зарубежные квадрокоптеры в середине 2016 года. Об этом в четверг сообщил начальник управления строительства и развития системы применения БПЛА Генштаба ВС России генерал-майор Александр Новиков.

По его словам, в середине 2016 года для ведения разведки в небе и нанесения ударов начали применяться квадрокоптеры иностранного производства, передает РИА Новости.

Напомним, в ночь на 6 января на российские военные базы в Хмеймиме и Тартусе в Сирии была совершена атака дронов, направляемых боевиками. Все 13 беспилотников террористов были ликвидированы или взяты под контроль российскими военнослужащими.

Напомним, 28 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что российская армия внесла решающий вклад в разгром экстремистских группировок в Сирийской Арабской Республике.

«Россия, как это не раз бывало в истории, внесла главный, решающий вклад в разгром преступных сил, бросивших вызов всей цивилизации», — подчеркнул Путин.

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