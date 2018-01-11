Генштаб ВС РФ предупредил об угрозе применения дронов террористами в любой точке мира

Москва, 11 января. Появилась реальная угроза применения дронов террористами в любой точке мира. Об этом в четверг заявили представители Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

Напомним, в ночь на 6 января сирийские террористы попытались атаковать российские военные объекты в Хмеймиме и Тартусе. Однако нападение было успешно отбито.

«Результаты анализа полученных образцов дронов и их применения позволяют сделать… выводы: появление реальной угрозы, связанной с применением беспилотных летательных аппаратов в террористических целях в любой точке мира», — объяснил глава управления строительства и развития системы применения БПЛА Генштаба ВС РФ Александр Новиков.

Как отметили в ведомстве, необходимо выработать комплекс мер для нейтрализации угрозы.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков указал на то, что российские военные в Сирии располагают всеми возможностями для борьбы с вылазками боевиков.