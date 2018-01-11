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Политика
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Политика
Генштаб ВС РФ предупредил об угрозе применения дронов террористами в любой точке мира
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    Генштаб ВС РФ предупредил об угрозе применения дронов террористами в любой точке мира

    16:01  11 Января 2018  /обновлено: 17:04  11 Января 2018
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    Появилась угроза применения дронов террористами в любой точке мира — Генштаб РФ

    Москва, 11 января. Появилась реальная угроза применения дронов террористами в любой точке мира. Об этом в четверг заявили представители Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

    Напомним, в ночь на 6 января сирийские террористы попытались атаковать российские военные объекты в Хмеймиме и Тартусе. Однако нападение было успешно отбито.

    «Результаты анализа полученных образцов дронов и их применения позволяют сделать… выводы: появление реальной угрозы, связанной с применением беспилотных летательных аппаратов в террористических целях в любой точке мира», — объяснил глава управления строительства и развития системы применения БПЛА Генштаба ВС РФ Александр Новиков.

    Как отметили в ведомстве, необходимо выработать комплекс мер для нейтрализации угрозы.

    Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков указал на то, что российские военные в Сирии располагают всеми возможностями для борьбы с вылазками боевиков.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #рф #дроны
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