Система ПВО России в Сирии позволила отбить атаку беспилотников боевиков — Генштаб РФ

Москва, 11 января. Российские военные смогли отбить атаку беспилотников террористов в Сирии с помощью системы ПВО и РЭБ, рассказал начальник управления строительства и развития системы применения БПЛА Генштаба ВС РФ Александр Новиков.

По его словам, семь дронов были сбиты зенитно-ракетными комплексами «Панцирь-С», а шесть — перехвачены с помощью средств радиэлектронной борьбы и посажены в заданных точках.

«При этом три беспилотника в ходе посадки разрушились в результате подрыва подвешенных на них боеприпасов», — отметил Новиков.

Напомним, что в ночь на 6 января боевики предприняли атаку беспилотников на российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии, которая была успешно отбита военными.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин посетил авиабазу «Хмеймим» в Сирии, где распорядился вывести из арабской республики основные силы группировки ВС РФ в связи с выполнением боевых задач. Он отметил, что, благодаря российской военной операции удалось предотвратить развал Сирии и распространение террористов.

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