В Генштабе ВС РФ связали появление дронов у боевиков в Сирии с началом продаж БПЛА в мире

Москва, 11 января. Появление дронов новых типов у боевиков в Сирии было зафиксировано через считанные дни после поступления их в продажу в разных странах. Об этом рассказали в Генштабе ВС РФ.

«Появление дронов новых типов и модификаций у боевиков в Сирии фиксировалось нами буквально через считанные дни после поступления их в свободную продажу в различных странах», — рассказал начальник управления строительства и развития БПЛА Генштаба ВС РФ Александр Новиков.



Генерал-майор отметил, что специалисты Генштаба занимаются установлением страны-изготовителя дронов, которые террористы использовали для атаки на объекты ВС РФ в Сирии. Новиков подчеркнул, что в разработке данных БПЛА принимали участие специалисты, обучавшиеся в странах-производителях беспилотников. Это подтверждается тем, что создание дронов, подобных тем, что использовались боевиками в Сирии, невозможно в кустарных условиях.

Напомним, в ночь на 6 января российская авиабаза «Хмеймим» была атакована террористами с использованием ударных беспилотников. Всего в налете участвовали 13 БПЛА.

Отметим, президент России Владимир Путин говорил о необходимости развития беспилотных технологий еще до того, как боевики стали регулярно использовать дроны для атак. В сентябре 2017 года российский лидер, выступая на открытом уроке для школьников, отметил, что беспилотные технологии важны не только для экономики России, но и для ее обороноспособности.