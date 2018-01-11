Сбербанк запустил блокчейн-лабораторию

Москва, 11 января. Сбербанк запустил собственную блокчейн-лабораторию для изучения новых технологий в сфере цифровых валют. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе банка.

По словам старшего вице-президента Сбербанка и руководителя Sberbank CIB Игоря Буланцева, блокчейн позволяет сделать более эффективным взаимодействие между участниками рынка, и создание Сбербанком собственной блокчейн-лаборатории позволит не только повысить конкурентоспособность банка, но и внести вклад в будущее индустрии.

«Освоение, развитие и внедрение самых перспективных технологий — это не только важный элемент нашей конкурентоспособности как банка, но и обязательная часть нашего будущего как технологической компании», — подчеркнул Буланцев.

Лаборатория будет заниматься популяризацией блокчейна, а также примет участие в разработке образовательных программ в данной сфере, пишет ТАСС.

Напомним, ранее стало известно о планах Минфина РФ внести в феврале на рассмотрение в Госдуму законопроект, устанавливающий правила в отношении криптовалют и новых финансовых технологий.

О своем отношении к цифровым валютам рассказал осенью президент РФ Владимир Путин. Российский лидер отметил повсеместность внедрения новых технологий в финансовую и банковскую сферы, однако предупредил о возможных рисках использования криптовалюты.