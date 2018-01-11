Украинская прокуратура просит крымчан доносить о призыве в армию России

Симферополь, 11 января. Так называемая «украинская прокуратура Крыма» просит жителей республики сообщать о фактах призыва в российскую армию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Украинская прокуратура Крыма» базируется в Херсонской области. Представители ведомства обратились к жителям Крыма с предложением сообщать о повестках с призывом в российскую армию.

«Прокуратурой Автономной Республики Крым осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам принуждения к прохождению военной службы в армии РФ, направления соответствующих повесток жителям из военных комиссариатов, а также по фактам возбуждения уголовных дел или другого привлечения к ответственности за отказ от прохождения службы в армии РФ», — заявили представители украинского ведомства.

Киев отказывается принять выход Крыма из состава Украины, поэтому называет его «временно оккупированной территорией». Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции обратил внимание, что советские власти зря передали полуостров Украине, однако крымчане сделали свой выбор в 2014 году на референдуме, и обсуждать его нечего.