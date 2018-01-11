Попытавшегося уличить РФ в допинговом заговоре поляка поставили в тупик в прямом эфире

Российский журналист и международный обозреватель издательского дома «Коммерсантъ» Максим Юсин поставил в тупик польского политолога Якуба Корейбу во время дискуссии о спорте в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Присутствующие в студии эксперты обсуждали новость о связях Всемирного антидопингового агентства (WADA) с ФБР. Напомним, об этом стало известно благодаря хакерской группировке Fancy Bears, которая взломала почту сотрудников WADA и обнародовала переписку членов комиссии Ричарда Макларена и Международного олимпийского комитета. Согласно содержанию этих писем, американская спецслужба планировала вытеснить российских спортсменов из олимпийского движения, а заодно приобрести рычаги воздействия на МОК.

Поляк попытался уличить Россию в допинговом заговоре с другими странами, безосновательно намекая на то, что российских спортсменов обвинили в употреблении запрещенных веществ только после того, как РФ перестала играть по общим правилам.

«Я вам давно объясняю, что пока вы играли по правилам этой системы, вы имели от этого свои бонусы. Как только вы попытались сломать систему… Пока вы играли по правилам, вас всюду допускали, вы получили Олимпиаду, вас всюду показывали, целовались с вами, жали руки!» — эмоционально прокричал Якуб Корейба.

После этого в дискуссию включился Максим Юсин.

«А вы, поляки, вы кто в зимнем спорте? Вот скажите мне, на последних пяти Зимних Олимпиадах сколько у вас было медалей?» — поинтересовался Юсин, намекая на слабую польскую сборную.

«Прыжки смотрел на прошлой неделе?» — попытался парировать поляк.

«Это единственный случай. Где вы в биатлоне? Где вы в конькобежном спорте? Где вы в хоккее?» — ответил ему на это Максим Юсин.

Якуб Корейба, не имея аргументов, чтобы продолжать спор, замолчал, и в студии раздались аплодисменты.