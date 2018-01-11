18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Премьер Израиля собирается встретиться с Путиным
Политика
Попытавшегося уличить РФ в допинговом заговоре поляка поставили в тупик в прямом эфире
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Попытавшегося уличить РФ в допинговом заговоре поляка поставили в тупик в прямом эфире

    16:25  11 Января 2018  /обновлено: 16:25  11 Января 2018
    292

    Российский журналист поставил в тупик поляка во время дискуссии о спорте в эфире ТВ

    Российский журналист и международный обозреватель издательского дома «Коммерсантъ» Максим Юсин поставил в тупик польского политолога Якуба Корейбу во время дискуссии о спорте в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

    Присутствующие в студии эксперты обсуждали новость о связях Всемирного антидопингового агентства (WADA) с ФБР. Напомним, об этом стало известно благодаря хакерской группировке Fancy Bears, которая взломала почту сотрудников WADA и обнародовала переписку членов комиссии Ричарда Макларена и Международного олимпийского комитета. Согласно содержанию этих писем, американская спецслужба планировала вытеснить российских спортсменов из олимпийского движения, а заодно приобрести рычаги воздействия на МОК.

    Поляк попытался уличить Россию в допинговом заговоре с другими странами, безосновательно намекая на то, что российских спортсменов обвинили в употреблении запрещенных веществ только после того, как РФ перестала играть по общим правилам.

    «Я вам давно объясняю, что пока вы играли по правилам этой системы, вы имели от этого свои бонусы. Как только вы попытались сломать систему… Пока вы играли по правилам, вас всюду допускали, вы получили Олимпиаду, вас всюду показывали, целовались с вами, жали руки!» — эмоционально прокричал Якуб Корейба.

    После этого в дискуссию включился Максим Юсин.

    «А вы, поляки, вы кто в зимнем спорте? Вот скажите мне, на последних пяти Зимних Олимпиадах сколько у вас было медалей?» — поинтересовался Юсин, намекая на слабую польскую сборную.

    «Прыжки смотрел на прошлой неделе?» — попытался парировать поляк.

    «Это единственный случай. Где вы в биатлоне? Где вы в конькобежном спорте? Где вы в хоккее?» — ответил ему на это Максим Юсин.

    Якуб Корейба, не имея аргументов, чтобы продолжать спор, замолчал, и в студии раздались аплодисменты. 

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #польша
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      «Русские на Украине не меньшинство, а громадное большинство»: Вассерман ответил украинскому писателю Куркову

      18:11 11 Января 2018 55
      Читать
      14:34
      Сегодня

      В Госдуме рассказали, чем ответит Крым на атаку «воробьиной стаи» Киева
      14:21
      Сегодня

      Сопредседатель предвыборного штаба Путина предрекла победу своего кандидата
      13:36
      Сегодня

      Слуцкий объяснил, почему наблюдатели ПАСЕ не будут приглашены на выборы-2018
      13:03
      Сегодня

      Путин делает ставку на простых людей — эксперт
      11:58
      Сегодня

      В Госдуме заявили о подрыве авторитета ПАСЕ: «Она бессмысленна без России»

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018 24396

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      6379

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      6435

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      11676

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      11414
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Установлен тип взрывчатки в беспилотниках, атаковавших российские базы в Сирии

      Установлен тип взрывчатки в беспилотниках, атаковавших российские базы в Сирии

      16:01   11 Января 2018
      706
      Путин утвердил основы госполитики в области защиты от ЧС до 2030 года

      Путин утвердил основы госполитики в области защиты от ЧС до 2030 года

      15:24   11 Января 2018
      253
      В Турции задержали одного из главных подельников убийства посла РФ Карлова

      В Турции задержали одного из главных подельников убийства посла РФ Карлова

      11:13   11 Января 2018
      886
      В 2018 году российскую экономику ждет рост — эксперт

      В 2018 году российскую экономику ждет рост — эксперт

      5:45   11 Января 2018
      995