18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Премьер Израиля собирается встретиться с Путиным
Весь мир
Швеция опасается, что Скандинавия «может повторить судьбу Крыма»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Швеция опасается, что Скандинавия «может повторить судьбу Крыма»

    16:17  11 Января 2018  /обновлено: 16:19  11 Января 2018
    316

    Швеция опасается, что Скандинавия «может повторить судьбу Крыма»

    Стокгольм, 11 января. Шведские военные эксперты считают, что у Стокгольма нет шансов защитить свою территорию в случае «российской агрессии».

    Министерство обороны Швеции опубликовало доклад, согласно которому страна уже не может «исключить вероятность российской агрессии» и должна принять соответствующие меры. Стало известно, что шведское правительство обеспокоено тем, что вся Скандинавия «может повторить судьбу Крыма».

    Эксперт по русской политики Института стратегии датской Военной академии Йорген Стаун заявил, что Россия с 2013 года увеличивает свой военный потенциал, пишет «ИнфоРеактор». По словам стратега, Москва в состоянии начать «сразу несколько вторжений одновременно», при этом сохраняя возможности защищать свою территорию, а Стокгольм и Хельсинки не смогут ей противостоять.

    «Это ставит такие неприсоединившиеся страны, как Швеция и Финляндия, в тяжелое положение», — отметил Стаун.

    Впрочем, в Скандинавии существуют и другие мнения о сложившейся ситуации. Представитель Датского института международных исследований Ханс Моуритцен назвал данное явление «военным психозом», развивающимся на фоне общих антироссийских настроений.

    Ранее на вопрос журналистов о наращивании военного потенциала России президент Владимир Путин ответил, что военный бюджет в РФ сбалансирован с учетом того, чтобы обеспечить защиту государственных границ и сохранить стабильную экономическую ситуацию в стране.

    Швеция опасается, что Скандинавия «может повторить судьбу Крыма»

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #крым #швеция #скандинавия
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      «Русские на Украине не меньшинство, а громадное большинство»: Вассерман ответил украинскому писателю Куркову

      18:11 11 Января 2018 55
      Читать
      14:34
      Сегодня

      В Госдуме рассказали, чем ответит Крым на атаку «воробьиной стаи» Киева
      14:21
      Сегодня

      Сопредседатель предвыборного штаба Путина предрекла победу своего кандидата
      13:36
      Сегодня

      Слуцкий объяснил, почему наблюдатели ПАСЕ не будут приглашены на выборы-2018
      13:03
      Сегодня

      Путин делает ставку на простых людей — эксперт
      11:58
      Сегодня

      В Госдуме заявили о подрыве авторитета ПАСЕ: «Она бессмысленна без России»

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018 24396

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      6379

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      6435

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      11676

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      11414
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Установлен тип взрывчатки в беспилотниках, атаковавших российские базы в Сирии

      Установлен тип взрывчатки в беспилотниках, атаковавших российские базы в Сирии

      16:01   11 Января 2018
      706
      Путин утвердил основы госполитики в области защиты от ЧС до 2030 года

      Путин утвердил основы госполитики в области защиты от ЧС до 2030 года

      15:24   11 Января 2018
      253
      В Турции задержали одного из главных подельников убийства посла РФ Карлова

      В Турции задержали одного из главных подельников убийства посла РФ Карлова

      11:13   11 Января 2018
      886
      В 2018 году российскую экономику ждет рост — эксперт

      В 2018 году российскую экономику ждет рост — эксперт

      5:45   11 Января 2018
      995