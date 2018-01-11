Швеция опасается, что Скандинавия «может повторить судьбу Крыма»

Стокгольм, 11 января. Шведские военные эксперты считают, что у Стокгольма нет шансов защитить свою территорию в случае «российской агрессии».

Министерство обороны Швеции опубликовало доклад, согласно которому страна уже не может «исключить вероятность российской агрессии» и должна принять соответствующие меры. Стало известно, что шведское правительство обеспокоено тем, что вся Скандинавия «может повторить судьбу Крыма».

Эксперт по русской политики Института стратегии датской Военной академии Йорген Стаун заявил, что Россия с 2013 года увеличивает свой военный потенциал, пишет «ИнфоРеактор». По словам стратега, Москва в состоянии начать «сразу несколько вторжений одновременно», при этом сохраняя возможности защищать свою территорию, а Стокгольм и Хельсинки не смогут ей противостоять.

«Это ставит такие неприсоединившиеся страны, как Швеция и Финляндия, в тяжелое положение», — отметил Стаун.

Впрочем, в Скандинавии существуют и другие мнения о сложившейся ситуации. Представитель Датского института международных исследований Ханс Моуритцен назвал данное явление «военным психозом», развивающимся на фоне общих антироссийских настроений.

Ранее на вопрос журналистов о наращивании военного потенциала России президент Владимир Путин ответил, что военный бюджет в РФ сбалансирован с учетом того, чтобы обеспечить защиту государственных границ и сохранить стабильную экономическую ситуацию в стране.