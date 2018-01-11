ЦИК РФ: Россияне в Сирии смогут проголосовать на выборах-2018

Москва, 11 января. Граждане России, которые находятся на территории Сирии, смогут принять участие в выборах президента РФ в марте 2018 года. Об этом сообщил член Центральной избирательной комиссии России Василий Лихачев.

«На территории Сирийской Арабской Республики будет организовано голосование в соответствии с законодательством РФ и международными стандартами», — сказал Лихачев.

Он также добавил, что избирательные участки будут открыты в посольстве РФ в Дамаске, а также в других районах Сирии, где базируются российские военнослужащие.

Напомним, 11 декабря президент РФ Владимир Путин посетил российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии. В ходе своего визита, Владимир Путин отдал приказ приступить к выводу основной части российских войск из Сирии. Глава государства также добавил, что в Сирии продолжат работу на постоянной основе два российских пункта базирования, одним из них будет авиабаза «Хмеймим», а вторым — пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в «Тартусе».